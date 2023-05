Astuces : Comment éliminer les poignées d’amour ?

- Publicité-

Les poignées d’amour touchent autant les femmes que les hommes. Malgré le nom charmant qu’on leur donne, elles sont disgracieuses et souvent sources de complexes. Quelles sont les solutions pour perdre ses poignées d’amour ? Que manger pour les perdre ? Le point sur les différentes façons de perdre les poignées d’amour : sport, conseils nutrition ou méthode esthétique.

Les poignées d’amour sont ces amas graisseux qui se situent au niveau des hanches et qui s’étendent aux côtés de l’abdomen, se prolongeant dans le dos et épaississant la taille. C’est pourquoi elles sont aussi appelées “bouée” ! Il est possible de pincer ces petits bourrelets entre les doigts. Si les poignées d’amour se développent plus facilement chez le corps féminin à cause d’une prédisposition génétique, les hommes sont également touchés.

À l’origine, notre corps stocke des graisses afin d’avoir assez de ressources en cas de manque d’énergie ou de calories. Mais aujourd’hui, ce rôle est désuet. Quand l’apport calorique est plus important que les dépenses énergétiques, la graisse est stockée et ne part pas. Alors, des amas graisseux se forment au niveau des hanches : ce sont les poignées d’amour.

La présence de poignées d’amour s’explique principalement par une alimentation trop sucrée et un mode de vie sédentaire. D’autres facteurs peuvent expliquer ou accélérer la présence de poignées d’amour :

Le manque de sommeil

Le manque d’hydratation

L’hérédité et la génétique (les femmes sont d’ailleurs plus touchées)

Des variations hormonales.

L’âge (la masse musculaire fond progressivement)

Les pics d’insuline.

Cependant, pour enlever les poignées d’amour, les régimes restrictifs ne suffisent parfois pas.

Pour enlever les poignées d’amour, une alimentation saine et un plan de traitements à la Maison sont préconisés.

Sur le plan de l’alimentation, il faut :

Adopter une alimentation saine et équilibrée :

Limitez les glucides qui vont être assimilés rapidement par votre organisme (en réactivant la sensation de faim) et favorisez les lipides qui apportent une énergie durable. Pour perdre des poignées d’amour, optez pour des légumes, fruits, légumineuses et des protéines végétales/animales.

Limiter la consommation de sel :

Cela permet de prévenir la rétention d’eau qui a tendance à faire gonfler le corps.

S’hydrater suffisamment :

Buvez au moins 1,6L d’eau par jour pour drainer le corps.

Sur le plan de traitement maison, il faut :

Pratiquer des exercices physiques :

Les exercices cardio, tels que la natation, la corde à sauter, le vélo sont efficaces pour brûler des calories et amener à une “sèche” des graisses abdominales afin de retrouver une silhouette harmonieuse :

Quels autres exercices pratiquer à la maison pour perdre ses poignées d’amour ?

Les exercices de fitness de type HIIT (Mountain Climber, Burpees, Jumping Jack…)

Le vélo d’appartement

Le vélo elliptique

