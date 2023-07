Astuces : 05 conseils pour améliorer le travail en équipe

- Publicité-

Une équipe n’est pas seulement un rassemblement d’individus. Mais elle doit être un véritable groupe de travail. Chaque membre de l’équipe doit œuvrer non pas individuellement mais avec tous les autres pour atteindre un objectif commun. Ils doivent pour cela, partager des valeurs communes et une vision du travail à accomplir. Pour alors y arriver, nous partageons avec vous ces quatre conseils.

Une équipe est un groupe de professionnels, réunis pour travailler ensemble sur un projet commun. Mais il ne suffit pas de regrouper quelques personnes pour former une équipe efficace. Les membres du groupe doivent partager des idées et des valeurs qui créent un lien entre eux. C’est ce lien qui va les motiver et les amener à coopérer afin de réaliser avec succès le projet qui leur sera confié. Découvrez alors ici quelques astuces pour mieux et bien gérer une équipe.

1) Soyez un bon manager

Il n’y a pas de secret, un bon manager a plus de chance d’avoir une bonne équipe. C’est votre rôle, en tant que chef de projet, de motiver les troupes, d’attribuer les rôles, de fixer les objectifs, de définir les délais à respecter, de dissiper les tensions et de résoudre les éventuels problèmes, etc.

Pour mieux avancer, votre équipe doit savoir où elle va : plus qu’un manager, vous êtes leur leader. Votre but ? Que votre équipe réussisse. Pour cela, vous devez connaître vos collaborateurs et savoir ce qui les motive.

Soyez à l’écoute de votre équipe. Instaurez un climat propice à la transparence et à la franchise afin que vos collaborateurs n’aient pas peur de donner leur avis ou de proposer des idées. Reconnaissez les efforts fournis et soyez capable d’anticiper leurs besoins.

Pour être un bon manager, vous devez :

Savoir déléguer et faire confiance ;

Être à l’écoute de votre équipe ;

Valoriser les compétences de vos collaborateurs ;

Vous remettre en question ;

Montrer l’exemple ;

Savoir reconnaître l’échec comme la réussite.

Enfin, le sourire est communicatif, alors soyez de bonne humeur et souriez !

2) Favoriser les échanges entre collaborateurs

La communication va être un autre point essentiel du travail en équipe. Pour avancer, il va en effet falloir que les différents participants puissent échanger facilement. Pour cela, ils doivent disposer des bons outils :

Messagerie électronique : pour s’envoyer des e-mails tout au long du projet ;

Messagerie instantanée : pour dialoguer rapidement en cas de question ou de problème.

En complément, une plateforme collaborative d’entreprise permettra à vos équipes de centraliser leurs échanges. Un tel outil sera notamment très pratique pour travailler sur des documents en commun avec d’autres personnes/services/sites.

Mais les échanges entre collaborateurs au sein d’une équipe ne doivent pas être uniquement numériques. Il est également très important de pouvoir échanger en face à face. Ainsi, des réunions d’équipe devraient être organisées à intervalles réguliers. Ces réunions seront l’occasion de discuter de vive voix concernant l’avancement du projet. Avoir des échanges en personne est également un bon moyen de développer les relations entre chaque membre de l’équipe, afin de rendre la collaboration plus efficace et plus agréable.

3) Créez une cohésion d’équipe

Créer un esprit d’équipe est essentiel. Offrez la possibilité aux membres de votre équipe de mieux se connaître. Si les membres de votre équipe s’entendent bien, ils communiqueront automatiquement mieux et ils prendront plaisir à travailler ensemble. Que du positif donc !

C’est à vous, chef de projet, de créer des occasions de rassembler votre équipe dans une ambiance conviviale et informelle. Ces rencontres amicales et sociales permettent à vos collaborateurs de se détendre tous ensemble, loin du cadre du travail, de ses responsabilités, de ses restrictions et des barrières hiérarchiques. Organisez des activités pour briser la glace et passer du temps ensemble. Ainsi vous créez un sentiment d’appartenance fort qui est bénéfique pour toute l’équipe. Par exemple, partez déjeuner avec votre équipe de temps en temps, allez boire un verre après le travail, ou encore pratiquez un sport collectif (football, basketball, …) tous ensemble.

Attention, l’équipe ne doit pas vivre cela comme une corvée. Encouragez les initiatives de votre équipe et laissez-la organiser ce type d’événements. Célébrez vos victoires ! Fêtez le succès d’un projet ou la réussite d’un objectif difficile. Ainsi, vous montrez à votre équipe que vous reconnaissez son travail et son implication, ce qui renforce son engagement.

4) Avoir les bons outils

Outre les outils de communication évoqués plus haut, votre équipe aura certainement besoin d’autres outils pour mener à bien son projet. La nature de ces outils va dépendre du projet en question. Néanmoins, étant donné les nombreuses solutions disponibles sur le marché, il est fortement recommandé de faire appel à un intégrateur logiciel pour trouver celle qui vous convient le mieux.

Il existe des solutions « clé en main », que vous pouvez utiliser comme elles se présentent. Mais pour que vos outils collent au mieux à votre activité, il est préférable de choisir un ERP modulable, que vous pourrez configurer comme vous le souhaitez. En fonction de vos projets et de l’évolution de votre entreprise, vous pourrez facilement le faire évoluer avec de nouveaux modules, sans avoir à changer tous vos autres outils.

Les technologies évoluant rapidement, pensez également à garder un œil sur ce qui se fait. Votre solution ou même la version que vous utilisez peuvent rapidement devenir obsolètes. Or, il est important que vos équipes puissent toujours travailler avec des versions optimisées de ces différents outils, afin de profiter au maximum de toutes leurs fonctionnalités.

5) Apprenez à faire confiance

Aujourd’hui, imposer son autorité ne fonctionne plus, particulièrement avec la jeune génération. Pour bénéficier du meilleur de vos collaborateurs et susciter leur engagement, il faut leur faire confiance. L’heure est donc au management de confiance pour motiver vos troupes. Installez un climat de confiance mutuelle au sein de votre équipe. Appuyez-vous sur les compétences, les talents et le potentiel de chacun de vos collaborateurs. Montrez-leur que vous croyez en eux ! Ainsi responsabilisés, ils se sentiront pousser des ailes et seront prêts à travailler dur pour atteindre leurs objectifs.

Attention, cela ne signifie pas que vous devez déléguer à tout va en évitant toute implication. Il est de votre responsabilité de suivre et de valider l’atteinte des objectifs de chaque collaborateur.

De plus, la confiance doit être réciproque. Montrez à vos collaborateurs que vous êtes là pour eux et qu’ils peuvent compter sur vous.

