Bon à savoir: 03 objets porte-bonheur à installer chez soi

Avez-vous envie d’attirer la chance chez vous ? Eh oui, c’est possible surtout si vous y croyez. Pour favoriser la richesse, l’amour, le bonheur, la santé et autres réjouissances qui pourraient vous arriver, il existe de nombreux porte-bonheur. Voici trois que vous ignorez surement , mais que vous devez en avoir chez vous.

Certains objets participent souvent au bonheur d’une maison. Et pour donc vivre heureux, il faut alors éliminer certains objets indésirables de votre champ de vision. Voici donc quelques objets qui contribueront au bonheur de votre maison l’expert Feng Shui.

Une table ronde

Selon Feng Shui, les meubles ronds permettent à l’énergie vitale de mieux circuler dans la maison. De même, ils sont plus appropriés pour les espaces avec un excès de luminosité et d’énergie yang (lumière). Vous l’aurez compris, le mobilier carré avec des angles pointus n’est pas si favorable au bien-être et à l’harmonie.

Photos de famille

Les peintures avec des paysages agréables ou des portraits de famille sont très utiles dans le foyer : ils apportent de bonnes ondes et des souvenirs chaleureux. Prenez donc les plus belles photos avec vos proches et accrochez-les un peu partout pour envelopper vos pièces à vivre d’énergie positive.

Des fruits frais

Enfin, quelle que soit la saison, il est de bon ton de se ravitailler en fruits frais. Car ces aliments représentent un symbole de fraîcheur, de vitalité et de prospérité dans la famille. De plus, même s’ils sont installés dans le garde-manger de la cuisine, ils contribuent à porter chance à tous les espaces de la maison.