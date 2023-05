Bon à savoir : ces 08 facteurs qui accélèrent le vieillissement prématuré

- Publicité-

Bon nombre de personnes veulent remonter le temps, du moins au niveau physique. Or, le vieillissement est inévitable et devrait même être considéré comme un privilège. Le fait de paraître plus jeune ou plus vieux que son âge n’est pas qu’une question de génétique. Le style de vie qu’on mène peut également avoir une grande influence sur l’âge physique et mental ressenti. Voici huit facteurs qui accélèrent le vieillissement prématuré de votre corps.

Vieillir fait partie du processus naturel de la vie. Mais vous n’êtes pas sans savoir que certains facteurs accélèrent le vieillissement de votre peau. La cigarette et la consommation d’alcool sont les plus connues. Mais il y a beaucoup d’autres mauvaises habitudes que vous sous-estimez au quotidien, mais qui sont aussi des facteurs qui accélèrent le vieillissement prématuré. Découvrez quelques-uns de ces habitudes ici.

Le manque de sommeil

L’une des raisons pour lesquelles notre peau vieillit plus tôt découle du rapport chaotique que l’on entretient avec le sommeil. Ne pas dormir suffisamment, veiller trop souvent, multiplier les insomnies…Toutes ces perturbations nocturnes créent un véritable désordre dans notre horloge interne. Le corps finit par libérer plus de cortisol, une « hormone du stress ». Par conséquent, le collagène, qui maintient la peau lisse et souple, se décompose progressivement, d’où l’apparition des rides et des ridules.

La consommation abusive d’alcool

Une étude publiée en 2019 a examiné l’impact de l’alcool sur le vieillissement du visage chez 3 267 femmes de différentes origines raciales. L’étude a révélé qu’une forte consommation d’alcool était associée à une augmentation des lignes supérieures du visage, des poches sous les yeux, des commissures buccales ainsi qu’à une perte de volume au milieu du visage et à un rétrécissement des vaisseaux sanguins.

Cette étude fournit des informations importantes sur les impacts potentiels de l’alcool sur le vieillissement cutané. La modération est donc essentielle lorsqu’il s’agit de boire de l’alcool si vous voulez garder une apparence jeune.

La cigarette

On ne vous apprend rien, le tabac est une vraie bête noire qui augmente le risque de cancer et d’autres maladies chroniques. Mais, les fumeurs doivent aussi remarquer des effets néfastes sur leur peau : elle se plisse avec le temps, jaunit plus rapidement et voit apparaître de vilaines taches. Fumer des cigarettes réduit le flux sanguin qui transporte les nutriments essentiels comme l’oxygène à la surface de la peau. Résultat : la production de collagène diminue dans le corps.

Dormir sans se démaquiller

Dormir avec votre maquillage n’est pas une bonne idée. Lorsqu’on dort, notre peau se régénère afin de demeurer radieuse. Le maquillage peut boucher les pores et entraver le processus de régénération. Les produits les plus nocifs sont les fonds de teint lourds et les apprêts à base d’huile.

Le maquillage pour les yeux ne cause pas de rides, mais peut irriter les membranes muqueuses. Si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas vous laver le visage, utilisez des tampons de coton imbibés d’eau micellaire afin d’enlever le maquillage.

Une peau mal hydratée

Lorsque la peau s’assèche, elle devient plus tendue et plus sèche, comme on peut le constater chez une personne âgée. Alors, évidemment, l’hydratation est essentielle. Mais, il faut prendre certaines précautions lors du lavage. Matin et soir, lorsque vous vous lavez le visage, faites-le en douceur pour ne pas irriter votre peau. Et utilisez des produits sains, sans alcool. Evitez le plus possible les produits chimiques qui risquent de l’assécher davantage. Utilisez toujours des hydratants doux et surtout n’oubliez pas de vous démaquiller tous les soirs avant de dormir. Une peau qui étouffe finit par vieillir prématurément. Enfin, buvez beaucoup d’eau durant la journée, car la peau s’hydrate aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur.

Le froncement des sourcils

Oui, c’est plus facile à dire qu’à faire. Car, nous avons tendance à froncer nos sourcils sans même nous en rendre compte. Mais, essayez le plus possible d’éviter cette expression faciale qui creuse la fameuse ride du lion. Plus vous froncerez les sourcils, plus la peau se plisse et plus les rides se forment avec le temps. On imagine bien que c’est difficile à éviter. Par exemple, lorsque la luminosité est forte ou que le soleil tape dans votre direction, vous avez aussitôt le réflexe de plisser les yeux, c’est plus fort que vous. Hélas, les rides, qu’on appelle communément « patte d’oie » finissent par se former dans les coins. Pourquoi ne pas porter plus souvent des lunettes de soleil ou un chapeau pour y remédier ?

Une mauvaise hygiène orale

Une mauvaise hygiène orale peut entraîner plusieurs problèmes de peau. Les infections qui se développent dans votre bouche peuvent se retrouver dans le sang et se propager à d’autres endroits.

Par exemple, ceux qui souffrent d’acné peuvent trouver que leur condition s’aggrave avec la maladie des gencives. En effet, la bactérie qui cause la maladie des gencives affecte aussi la peau, ce qui cause des éruptions de boutons. En maintenant une bonne hygiène orale, vous pouvez donc prévenir ces problèmes.

Ne pas contrôler régulièrement pas sa tension artérielle

Dites-vous que l’hypertension artérielle augmente également le risque de problèmes liés à l’âge comme la démence vasculaire. Il est donc important de contrôler périodiquement votre tension artérielle en adoptant un régime alimentaire adéquat, de l’exercice et peut-être aussi des médicaments adaptés. Cela aidera à retarder le vieillissement, mais aussi à prévenir les éventuelles lésions cérébrales.

Les recommandations des spécialistes pour prolonger son espérance de vie

Enfin, pour prolonger son espérance de vie, les spécialistes recommandent bien-sûr une hygiène de vie équilibrée surtout en matière d’alimentation : mangez plus de fruits et légumes, multipliez les repas riches en vitamines, en glucides et en bonnes graisses. Pour préserver votre capital santé, hydratez-vous au maximum en buvant au moins 1,5 litre d’eau par jour. Misez également sur l’exercice physique : on ne vous demande pas de martyriser votre corps, 30 minutes par jour suffisent à se maintenir en forme. Une marche, un peu de vélo, de la natation, de la danse…le choix ne manque pas pour varier les activités. En résumé, soyez actif, mangez bien, buvez de l’alcool avec modération et renoncez le plus possibles aux vices en tous genres !

