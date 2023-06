06 bonnes habitudes à adopter pour avoir de l’énergie durant toute la journée

Une journée parfaite commence dès le matin. De plus en plus de personnes adoptent des “morning routines”, des rituels quotidiens qui permettent de commencer la journée du bon pied. Découvrez ici six bonnes habitudes à adopter pour avoir de l’énergie durant toute la journée.

Le café du matin vous aide à démarrer la journée, mais parfois vous manquez de carburant en milieu de parcours. Comment alors garder votre énergie et votre attention au mieux toute la journée ? Ces bonnes habitudes peuvent vous aider.

La pleine conscience

Cette pratique consiste à laisser ses yeux ouverts pendant que l’on réalise une série de respiration.

Ouvrir la fenêtre

C’est un geste que l’on considère comme habituel mais il peut être d’une grande aide. En effet, cela nous met face à de l’air frais qui ne peut que faire du bien. D’autant plus que cela nous aide à préserver notre santé. A savoir que l’air frais a également un effet énergisant.

Prendre du temps pour se lever de son lit

Mais sachez que prendre le temps de se lever de son lit peut aussi aider ! Attention, l’idée n’est pas de dormir plus longtemps. Il serait plus conseillé de rester se prélasser dans le lit quelques minutes avant de se lever. Cela augmenterait notre sensation de bien-être au matin.

La lecture

En effet, une séance de lecture de 10mn peut être bénéfique pour votre état d’esprit. Cela améliore la concentration en plus de vous aider à avoir de nouvelles connaissances.

La musique

D’autres professionnels conseillent également d’écouter de la musique le matin. Si cette dernière est assez entraînante, elle vous motivera pour le reste de votre journée.

Le plus important est de choisir un rythme qui vous convient et que vous appréciez. Ainsi, vous serez plus à votre aise pour débuter la matinée et passer un bon moment jusqu’au moment du coucher.

Prendre une douche à la française

Mais il y a également la douche à la française qui peut être intéressante le matin ! Il s’agit de prendre un bain à l’eau froide afin d’éliminer toute paresse. Et cela fonctionne parfaitement si vous avez une journée chargée qui vous attend. D’autant plus que cela est très bon pour la santé !

