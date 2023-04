Bon à savoir : voici pourquoi il faut enlever ses chaussures avant d’entrer dans la chambre

Enlever ses chaussures dès que l’on rentre chez soi est un geste plutôt anodin… auquel on ne pense pas toujours. Pourtant, cette petite tâche est une étape primordiale pour conserver une maison propre et saine. Voici toutes les bonnes raisons d’enlever ses chaussures chez soi.

Dans de nombreuses cultures, il est d’usage d’enlever vos chaussures avant d’entrer dans une maison. Bien que cette tradition ait pu avoir commencé en empêchant les visiteurs de traîner de la boue ou de la saleté sur les sols et les tapis, de nombreuses recherches scientifiques appuient cette pratique afin d’éloigner les germes invisibles.

Une étude effectuée par des chercheurs de l’Université de Houston aux Etats-Unis, a permis de découvrir la présence de Clostridium difficile sous les semelles de 40% des chaussures examinées. Ce qu’il faut savoir, c’est que cette « méchante » bactérie, également appelée C. difficile, est responsable de nombreux problèmes intestinaux, dont la diarrhée et d’autres maladies graves telles que la colite.

Ces bactéries sont résistantes : la difficulté avec le C. difficile, que l’on peut également retrouver dans d’autres zones de la maison telles que les toilettes et partout ailleurs où de la poussière est présente, est qu’elle est très résistante à de nombreux produits d’entretien ménager et peut survivre longtemps sur des surfaces sèches. Par ailleurs, le C. difficile, comme son nom peut le laisser entendre, a la particularité d’avoir une forte résistance à la plupart des antibiotiques, comme relayé par le site d’information de santé WebMD, ce qui le rend difficile à traiter.

Pour donc éviter que cette dangereuse bactérie ne s’invite chez vous, retirez les chaussures avant d’entrer dans votre chambre.