Allemagne 1-1 Côte d’Ivoire : Undav égalise pour l’Allemagne
Deniz Undav a marqué à la 68e minute pour l’Allemagne face à la Côte d’Ivoire, sur un service de Nadiem Amiri. Ce but ramène les Allemands à hauteur et fait passer le score de 0-1 à 1-1 dans cette rencontre de Coupe du monde 2026.
L’égalisation change immédiatement la lecture du match. L’Allemagne, menée avant cette réalisation, revient dans la partie sans prendre l’avantage, tandis que la Côte d’Ivoire voit son avance disparaître au tableau d’affichage. À 1-1, les deux équipes se retrouvent de nouveau à égalité, avec un scénario relancé par ce but inscrit après l’heure de jeu.
Cette rencontre entre l’Allemagne et la Côte d’Ivoire se dispute au BMO Field, dans le cadre de la Phase de groupes. Elle concerne le Groupe E, où chaque évolution du score pèse directement sur la dynamique du match. Le but de Deniz Undav, confirmé à la 68e minute, constitue donc le fait majeur de cette séquence, avec un score désormais fixé à 1-1.
- 30'But - F. Kessie0-1
- 46'Remplacement - N. Schlotterbeck (remplace A. Rudiger)
- 60'Remplacement - L. Sane (remplace J. Leweling)
- 60'Remplacement - J. Musiala (remplace D. Undav)
- 60'Remplacement - A. Pavlovic (remplace N. Amiri)
- 68'But - D. Undav1-1
- 75'Remplacement - A. Bonny (remplace E. Guessand)
- 75'Remplacement - I. Sangare (remplace S. Fofana)
- 75'Remplacement - A. Diallo (remplace S. Adingra)
- 82'Remplacement - W. Singo (remplace G. Doue)
- 85'Remplacement - Y. Diomande (remplace N. Pepe)
- 85'Remplacement - K. Havertz (remplace L. Goretzka)
- 90+4'But - D. Undav2-1
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Allemagne
|2
|2
|0
|0
|9
|2
|7
|6
|Côte d'Ivoire
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|Équateur
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Curaçao
|1
|0
|0
|1
|1
|7
|-6
|0
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