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Allemagne 1-1 Côte d’Ivoire : Undav égalise pour l’Allemagne

Deniz Undav a marqué à la 68e minute pour l’Allemagne face à la Côte d’Ivoire, sur un service de Nadiem Amiri. Ce but ramène les Allemands à hauteur et fait passer le score de 0-1 à 1-1 dans cette rencontre de Coupe du monde 2026.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Allemagne 1-1 Côte d’Ivoire : Undav égalise pour l’Allemagne
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L’égalisation change immédiatement la lecture du match. L’Allemagne, menée avant cette réalisation, revient dans la partie sans prendre l’avantage, tandis que la Côte d’Ivoire voit son avance disparaître au tableau d’affichage. À 1-1, les deux équipes se retrouvent de nouveau à égalité, avec un scénario relancé par ce but inscrit après l’heure de jeu.

Cette rencontre entre l’Allemagne et la Côte d’Ivoire se dispute au BMO Field, dans le cadre de la Phase de groupes. Elle concerne le Groupe E, où chaque évolution du score pèse directement sur la dynamique du match. Le but de Deniz Undav, confirmé à la 68e minute, constitue donc le fait majeur de cette séquence, avec un score désormais fixé à 1-1.

Allemagne
Termine BMO Field
Côte d'Ivoire
20/06/2026 21:00 Groupe E
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 30'But - F. Kessie0-1Côte d'Ivoire
  2. 46'Remplacement - N. Schlotterbeck (remplace A. Rudiger)Allemagne, 46e
  3. 60'Remplacement - L. Sane (remplace J. Leweling)Allemagne, 60e
  4. 60'Remplacement - J. Musiala (remplace D. Undav)Allemagne, 60e
  5. 60'Remplacement - A. Pavlovic (remplace N. Amiri)Allemagne, 60e
  6. 68'But - D. Undav1-1Allemagne · Passe : N. Amiri
  7. 75'Remplacement - A. Bonny (remplace E. Guessand)Côte d'Ivoire, 75e
  8. 75'Remplacement - I. Sangare (remplace S. Fofana)Côte d'Ivoire, 75e
  9. 75'Remplacement - A. Diallo (remplace S. Adingra)Côte d'Ivoire, 75e
  10. 82'Remplacement - W. Singo (remplace G. Doue)Côte d'Ivoire, 82e
  11. 85'Remplacement - Y. Diomande (remplace N. Pepe)Côte d'Ivoire, 85e
  12. 85'Remplacement - K. Havertz (remplace L. Goretzka)Allemagne, 85e
  13. 90+4'But - D. Undav2-1Allemagne · Passe : F. Nmecha
Calendrier Groupe E
Voir le Calendrier Complet
Groupe E
Allemagne
Termine NRG Stadium
Curaçao
Resume final
Groupe E
Côte d'Ivoire
Termine Lincoln Financial Field
Équateur
Resume final
Groupe E
Allemagne
Termine BMO Field
Côte d'Ivoire
Resume final
Groupe E
Équateur
A venir Arrowhead Stadium
Curaçao
Avant-match
Groupe E
Curaçao
A venir Lincoln Financial Field
Côte d'Ivoire
Groupe E
Équateur
A venir MetLife Stadium
Allemagne
Groupe E
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Allemagne 2 2 0 0 9 2 7 6
Côte d'Ivoire 2 1 0 1 2 2 0 3
Équateur 1 0 0 1 0 1 -1 0
Curaçao 1 0 0 1 1 7 -6 0

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