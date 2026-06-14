Mondial 2026 : la Côte d’Ivoire vise un départ parfait contre l’Équateur

La Côte d’Ivoire lance sa Coupe du monde 2026 face à l’Équateur, dimanche à Philadelphie, dans un match déjà décisif pour la qualification dans le groupe E. De retour au Mondial après douze ans d’absence, les Éléphants d’Emerse Faé veulent confirmer leur dynamique récente et viser enfin une première qualification pour le second tour.

Publié le 14 juin 2026 à 16:45 · Mis à jour le 14 juin 2026

La Côte d’Ivoire dispute son premier match de la Coupe du monde 2026 face à l’Équateur, dimanche 14 juin à 23h00 GMT, au Lincoln Financial Field de Philadelphie, pour la première journée du groupe E. Les Éléphants effectuent leur retour dans la compétition pour la première fois depuis 2014, lors de leur quatrième participation à une phase finale.

À la veille de la rencontre, le sélectionneur ivoirien Emerse Faé a jugé son groupe prêt et a mis en avant son état d’esprit. « Nous nous attendons à un match très serré », a-t-il déclaré samedi en conférence de presse, estimant que les détails seraient déterminants à ce niveau de compétition. La Côte d’Ivoire devra composer sans le défenseur Evan Ndicka, blessé à la cuisse, Emmanuel Agbadou étant pressenti pour l’accompagner dans l’axe aux côtés d’Odilon Kossounou. Le secteur offensif s’appuie notamment sur Amad Diallo, Yan Diomandé et Simon Adingra.

Côte d'Ivoire A venir 00:00 Lincoln Financial Field Équateur Équateur

La sélection ivoirienne aborde le tournoi après une victoire de prestige en match amical, 2-1 contre la France, première au classement FIFA, le 4 juin à Nantes, suivie d’un succès 2-0 sur la réserve du Philadelphia Union le 9 juin. Classée 33e mondiale, elle n’a jamais dépassé le premier tour lors de ses trois précédentes participations, en 2006, 2010 et 2014.

L’Équateur, 23e au classement FIFA, dispute sa cinquième Coupe du monde après 2002, 2006, 2014 et 2022, son meilleur parcours restant un huitième de finale atteint en 2006. La sélection sud-américaine a terminé deuxième des éliminatoires de la zone Amérique du Sud, derrière l’Argentine mais devant le Brésil et la Colombie. Son capitaine, l’attaquant Enner Valencia, 36 ans, restait incertain en raison d’une gêne au mollet. Les deux équipes ne se sont jamais affrontées en match officiel.

Le groupe E comprend également l’Allemagne, considérée comme la favorite et dont la première place paraît la plus probable, ainsi que le Curaçao, qui dispute sa première Coupe du monde. La rencontre entre la Côte d’Ivoire et l’Équateur, présentée comme un duel entre les deux principaux candidats à la deuxième place qualificative, suit le match d’ouverture du groupe entre l’Allemagne et le Curaçao.

Calendrier Groupe E Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Allemagne - Curaçao Fiche match Allemagne - Curaçao Allemagne 3-1 2e periode 46' · 3-1 Curaçao Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 6' But - F. Nmecha (passe F. Wirtz) (Allemagne, 6e) 21' But - L. Comenencia (Curaçao, 21e) 38' But - N. Schlotterbeck (passe N. Brown) (Allemagne, 38e) 45+5' But - K. Havertz (Allemagne, 45+5e) Compositions Allemagne Système 4-2-3-1 Sélectionneur Julian Nagelsmann Titulaires 11 1 Manuel Neuer Gardien 6 Joshua Kimmich Défenseur 4 Jonathan Tah Défenseur 15 Nico Schlotterbeck Défenseur 18 Nathaniel Brown Défenseur 23 Felix Nmecha Milieu 5 Aleksandar Pavlović Milieu 19 Leroy Sané Milieu 10 Jamal Musiala Milieu 17 Florian Wirtz Milieu 7 Kai Havertz Attaquant Remplaçants 15 21 Alexander Nübel

12 Oliver Baumann

22 David Raum

3 Waldemar Anton

2 Antonio Rüdiger

24 Malick Thiaw

9 Jamie Leweling

8 Leon Goretzka

25 Assan Ouédraogo

20 Nadiem Amiri

16 Angelo Stiller

13 Pascal Groß

11 Nick Woltemade

14 Maximilian Beier

26 Deniz Undav Curaçao Système 4-3-1-2 Sélectionneur Dick Advocaat Titulaires 11 1 Eloy Room Gardien 5 Sherel Constancio Floranus Défenseur 23 Riechedly Bazoer Défenseur 18 Armando Obispo Défenseur 24 Deveron Fonville Défenseur 8 Livano Comenencia Milieu 10 Leandro Bacuna Milieu 7 Juninho Bacuna Milieu 21 Tahith Chong Milieu 9 Jürgen Locadia Attaquant 12 Sontje Hansen Attaquant Remplaçants 15 26 Trevor Iriving Doornbusch

25 Tyrick Bodak

3 Jurien Gaari

20 Joshua Brenet

2 Shurandy Sambo

4 Roshon van Eijma

15 Ar'Jany Martha

11 Jeremy Antonisse

14 Kenji Gorré

22 Kevin Felida

13 Tyrese Noslin

16 Jearl Margaritha

6 Godfried Roemeratoe

19 Gervane Kastaneer

17 Brandley Kuwas Les chiffres du match Tirs cadres : Allemagne 4 / Curaçao 2

: Allemagne 4 / Curaçao 2 Tirs : Allemagne 15 / Curaçao 4

: Allemagne 15 / Curaçao 4 Possession : Allemagne 71% / Curaçao 29%

: Allemagne 71% / Curaçao 29% Corners : Allemagne 6 / Curaçao 0

: Allemagne 6 / Curaçao 0 Fautes : Allemagne 7 / Curaçao 5

: Allemagne 7 / Curaçao 5 Passes : Allemagne 327 / Curaçao 137

: Allemagne 327 / Curaçao 137 Precision des passes : Allemagne 88% / Curaçao 81%

: Allemagne 88% / Curaçao 81% xG : Allemagne 1.56 / Curaçao 0.14 Joueurs clés Felix Nmecha (Allemagne) : note 8, 1 but(s)

(Allemagne) : note 8, 1 but(s) Livano Comenencia (Curaçao) : note 7.9, 1 but(s)

(Curaçao) : note 7.9, 1 but(s) Nico Schlotterbeck (Allemagne) : note 7.5, 1 but(s)

(Allemagne) : note 7.5, 1 but(s) Florian Wirtz (Allemagne) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Allemagne) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Nathaniel Brown (Allemagne) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Allemagne) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Jamal Musiala (Allemagne) : note 7.2

(Allemagne) : note 7.2 Eloy Room (Curaçao) : note 6.2, 2 arret(s)

(Curaçao) : note 6.2, 2 arret(s) Armando Obispo (Curaçao) : note 7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Allemagne 2e periode 46' 3-1 NRG Stadium Curaçao Curaçao Résumé à la pause Voir la fiche du match Côte d'Ivoire - Équateur Fiche match Côte d'Ivoire - Équateur Côte d'Ivoire 00:00 A venir Équateur Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Côte d'Ivoire A venir 00:00 Lincoln Financial Field Équateur Équateur Avant-match Voir la fiche du match Allemagne - Côte d'Ivoire Fiche match Allemagne - Côte d'Ivoire Allemagne 21:00 A venir Côte d'Ivoire Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Allemagne A venir 21:00 BMO Field Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Voir la fiche du match Équateur - Curaçao Fiche match Équateur - Curaçao Équateur 01:00 A venir Curaçao Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Équateur A venir 01:00 Arrowhead Stadium Curaçao Curaçao Voir la fiche du match Curaçao - Côte d'Ivoire Fiche match Curaçao - Côte d'Ivoire Curaçao 21:00 A venir Côte d'Ivoire Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Curaçao A venir 21:00 Lincoln Financial Field Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Voir la fiche du match Équateur - Allemagne Fiche match Équateur - Allemagne Équateur 21:00 A venir Allemagne Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Équateur A venir 21:00 MetLife Stadium Allemagne Allemagne