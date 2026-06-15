Côte d’Ivoire 1-0 Équateur : Diallo lance la Côte d’Ivoire
Amad Diallo a marqué à la 90e minute pour la Côte d’Ivoire face à l’Équateur, ouvrant le score dans une rencontre jusque-là bloquée à 0-0. Servi par Wilfried Singo, le joueur ivoirien a donné l’avantage aux siens et fait passer le tableau d’affichage à 1-0 en faveur de la Côte d’Ivoire.
Ce but modifie immédiatement l’équilibre du match, puisque l’ouverture du score intervient très tard et place la Côte d’Ivoire devant pour la première fois. L’Équateur, qui tenait encore le nul avant cette action, se retrouve désormais mené 1-0. À ce moment de la partie, l’avantage appartient clairement à l’équipe ivoirienne, uniquement grâce à ce but inscrit à la 90e minute.
La rencontre oppose la Côte d’Ivoire à l’Équateur dans la Phase de groupes, au sein du Groupe E. Le match se joue au Lincoln Financial Field, où ce but d’Amad Diallo constitue le premier changement au score confirmé. Avec ce 1-0, la Côte d’Ivoire prend les commandes de cette affiche de groupe.
- 28'Carton jaune - S. Fofana
- 38'Carton jaune - F. Kessie
- 40'Carton jaune - G. Doue
- 56'Remplacement - A. Minda (remplace N. Angulo)
- 56'Remplacement - E. Wahi (remplace A. Bonny)
- 56'Remplacement - B. Toure (remplace A. Diallo)
- 62'Remplacement - J. Yeboah (remplace A. Preciado)
- 62'Remplacement - A. Franco (remplace J. Porozo)
- 73'Carton jaune - J. Porozo
- 77'Remplacement - N. Pepe (remplace C. Inao Oulai)
- 77'Remplacement - S. Fofana (remplace I. Sangare)
- 77'Remplacement - E. Valencia (remplace K. Rodriguez)
- 89'Remplacement - G. Doue (remplace O. Kossounou)
- 90'But - A. Diallo1-0
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Allemagne
|1
|1
|0
|0
|7
|1
|6
|3
|Côte d'Ivoire
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|Équateur
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Curaçao
|1
|0
|0
|1
|1
|7
|-6
|0
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