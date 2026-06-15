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Côte d’Ivoire 1-0 Équateur : Diallo lance la Côte d’Ivoire

Amad Diallo a marqué à la 90e minute pour la Côte d’Ivoire face à l’Équateur, ouvrant le score dans une rencontre jusque-là bloquée à 0-0. Servi par Wilfried Singo, le joueur ivoirien a donné l’avantage aux siens et fait passer le tableau d’affichage à 1-0 en faveur de la Côte d’Ivoire.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Côte d’Ivoire 1-0 Équateur : Diallo lance la Côte d’Ivoire
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Ce but modifie immédiatement l’équilibre du match, puisque l’ouverture du score intervient très tard et place la Côte d’Ivoire devant pour la première fois. L’Équateur, qui tenait encore le nul avant cette action, se retrouve désormais mené 1-0. À ce moment de la partie, l’avantage appartient clairement à l’équipe ivoirienne, uniquement grâce à ce but inscrit à la 90e minute.

La rencontre oppose la Côte d’Ivoire à l’Équateur dans la Phase de groupes, au sein du Groupe E. Le match se joue au Lincoln Financial Field, où ce but d’Amad Diallo constitue le premier changement au score confirmé. Avec ce 1-0, la Côte d’Ivoire prend les commandes de cette affiche de groupe.

Côte d'Ivoire
Termine Lincoln Financial Field
Équateur
15/06/2026 00:00 Groupe E
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 28'Carton jaune - S. FofanaCôte d'Ivoire, 28e
  2. 38'Carton jaune - F. KessieCôte d'Ivoire, 38e
  3. 40'Carton jaune - G. DoueCôte d'Ivoire, 40e
  4. 56'Remplacement - A. Minda (remplace N. Angulo)Équateur, 56e
  5. 56'Remplacement - E. Wahi (remplace A. Bonny)Côte d'Ivoire, 56e
  6. 56'Remplacement - B. Toure (remplace A. Diallo)Côte d'Ivoire, 56e
  7. 62'Remplacement - J. Yeboah (remplace A. Preciado)Équateur, 62e
  8. 62'Remplacement - A. Franco (remplace J. Porozo)Équateur, 62e
  9. 73'Carton jaune - J. PorozoÉquateur, 73e
  10. 77'Remplacement - N. Pepe (remplace C. Inao Oulai)Côte d'Ivoire, 77e
  11. 77'Remplacement - S. Fofana (remplace I. Sangare)Côte d'Ivoire, 77e
  12. 77'Remplacement - E. Valencia (remplace K. Rodriguez)Équateur, 77e
  13. 89'Remplacement - G. Doue (remplace O. Kossounou)Côte d'Ivoire, 89e
  14. 90'But - A. Diallo1-0Côte d'Ivoire · Passe : W. Singo
Calendrier Groupe E
Voir le Calendrier Complet
Groupe E
Allemagne
Termine NRG Stadium
Curaçao
Resume final
Groupe E
Côte d'Ivoire
Termine Lincoln Financial Field
Équateur
Resume final
Groupe E
Allemagne
A venir BMO Field
Côte d'Ivoire
Groupe E
Équateur
A venir Arrowhead Stadium
Curaçao
Groupe E
Curaçao
A venir Lincoln Financial Field
Côte d'Ivoire
Groupe E
Équateur
A venir MetLife Stadium
Allemagne
Groupe E
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Allemagne 1 1 0 0 7 1 6 3
Côte d'Ivoire 1 1 0 0 1 0 1 3
Équateur 1 0 0 1 0 1 -1 0
Curaçao 1 0 0 1 1 7 -6 0

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