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Allemagne 3-1 Curaçao : Havertz fait le break pour l’Allemagne

Kai Havertz a marqué à la 45+5e minute pour l’Allemagne face à Curaçao, sur penalty, et a porté le score à 3-1. La sélection allemande menait 2-1 avant ce but, inscrit dans un moment important du match. Avec cette réalisation, l’Allemagne prend deux buts d’avance sur Curaçao.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Allemagne 3-1 Curaçao : Havertz fait le break pour l’Allemagne
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Ce but change immédiatement la situation au tableau d’affichage. L’Allemagne passe d’un avantage étroit à un écart plus net, conformément au scénario d’un but du break. Curaçao, qui restait à une longueur avant le penalty de Havertz, se retrouve désormais mené de deux buts. Le score de 3-1 donne donc à l’Allemagne une marge plus confortable dans cette rencontre.

Cette réalisation intervient dans un match de la Phase de groupes de la Coupe du monde 2026, dans le Groupe E. La rencontre entre l’Allemagne et Curaçao se dispute au NRG Stadium. À ce stade des faits confirmés, le fait majeur reste le penalty inscrit par Kai Havertz à la 45+5e minute, qui fixe le score à 3-1 en faveur de l’Allemagne.

Allemagne
2e periode 48' NRG Stadium
Curaçao
14/06/2026 18:00 Groupe E
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 6'But - F. Nmecha (passe F. Wirtz) (Allemagne, 6e)
  2. 21'But - L. Comenencia (Curaçao, 21e)
  3. 38'But - N. Schlotterbeck (passe N. Brown) (Allemagne, 38e)
  4. 45+5'But - K. Havertz (Allemagne, 45+5e)
  5. 46'Remplacement - S. Hansen (remplace J. Antonisse) (Curaçao, 46e)
  6. 47'But - J. Musiala (passe J. Kimmich) (Allemagne, 47e)
Calendrier Groupe E
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Allemagne
Groupe E
Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Allemagne 0 0 0 0 0 0 0 0
Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0
Côte d'Ivoire 0 0 0 0 0 0 0 0
Équateur 0 0 0 0 0 0 0 0

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