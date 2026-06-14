Allemagne 2-1 Curaçao : Schlotterbeck donne l’avantage à l’Allemagne

Nico Schlotterbeck a marqué à la 38e minute pour l’Allemagne , qui reprend l’avantage face à Curaçao dans ce match de Coupe du monde 2026. Servi par Nathaniel Brown, le joueur allemand fait passer le score de 1-1 à 2-1. Ce but intervient sans penalty ni but contre son camp, et redonne à l’Allemagne une avance au tableau d’affichage avant la pause.

Publié le 14 juin 2026 à 18:42

Publié le 14 juin 2026 à 18:42

Alors que les deux équipes étaient encore à égalité, cette réalisation change immédiatement la situation du match. L’Allemagne mène désormais Curaçao 2-1 et oblige son adversaire à courir après le score. Le scénario confirmé est celui d’un but qui donne l’avantage, avec une conséquence directe et claire sur la suite immédiate de la rencontre.

Ce fait de jeu s’inscrit dans la Phase de groupes de la Coupe du monde 2026, au sein du Groupe E. La rencontre entre l’Allemagne et Curaçao se dispute au NRG Stadium, où le but de Schlotterbeck replace la sélection allemande devant au score après 38 minutes de jeu. À ce stade, seule cette évolution du tableau d’affichage est confirmée.

Allemagne 2e periode 46' 3-1 NRG Stadium Curaçao Curaçao Fil du match 6' But - F. Nmecha (passe F. Wirtz) (Allemagne, 6e) 21' But - L. Comenencia (Curaçao, 21e) 38' But - N. Schlotterbeck (passe N. Brown) (Allemagne, 38e) 45+5' But - K. Havertz (Allemagne, 45+5e)

Calendrier Groupe E Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Allemagne - Curaçao Fiche match Allemagne - Curaçao Allemagne 3-1 2e periode 46' · 3-1 Curaçao Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 6' But - F. Nmecha (passe F. Wirtz) (Allemagne, 6e) 21' But - L. Comenencia (Curaçao, 21e) 38' But - N. Schlotterbeck (passe N. Brown) (Allemagne, 38e) 45+5' But - K. Havertz (Allemagne, 45+5e) Compositions Allemagne Système 4-2-3-1 Sélectionneur Julian Nagelsmann Titulaires 11 1 Manuel Neuer Gardien 6 Joshua Kimmich Défenseur 4 Jonathan Tah Défenseur 15 Nico Schlotterbeck Défenseur 18 Nathaniel Brown Défenseur 23 Felix Nmecha Milieu 5 Aleksandar Pavlović Milieu 19 Leroy Sané Milieu 10 Jamal Musiala Milieu 17 Florian Wirtz Milieu 7 Kai Havertz Attaquant Remplaçants 15 21 Alexander Nübel

12 Oliver Baumann

22 David Raum

3 Waldemar Anton

2 Antonio Rüdiger

24 Malick Thiaw

9 Jamie Leweling

8 Leon Goretzka

25 Assan Ouédraogo

20 Nadiem Amiri

16 Angelo Stiller

13 Pascal Groß

11 Nick Woltemade

14 Maximilian Beier

26 Deniz Undav Curaçao Système 4-3-1-2 Sélectionneur Dick Advocaat Titulaires 11 1 Eloy Room Gardien 5 Sherel Constancio Floranus Défenseur 23 Riechedly Bazoer Défenseur 18 Armando Obispo Défenseur 24 Deveron Fonville Défenseur 8 Livano Comenencia Milieu 10 Leandro Bacuna Milieu 7 Juninho Bacuna Milieu 21 Tahith Chong Milieu 9 Jürgen Locadia Attaquant 12 Sontje Hansen Attaquant Remplaçants 15 26 Trevor Iriving Doornbusch

25 Tyrick Bodak

3 Jurien Gaari

20 Joshua Brenet

2 Shurandy Sambo

4 Roshon van Eijma

15 Ar'Jany Martha

11 Jeremy Antonisse

14 Kenji Gorré

22 Kevin Felida

13 Tyrese Noslin

16 Jearl Margaritha

6 Godfried Roemeratoe

19 Gervane Kastaneer

17 Brandley Kuwas Les chiffres du match Tirs cadres : Allemagne 4 / Curaçao 2

: Allemagne 4 / Curaçao 2 Tirs : Allemagne 15 / Curaçao 4

: Allemagne 15 / Curaçao 4 Possession : Allemagne 71% / Curaçao 29%

: Allemagne 71% / Curaçao 29% Corners : Allemagne 6 / Curaçao 0

: Allemagne 6 / Curaçao 0 Fautes : Allemagne 7 / Curaçao 5

: Allemagne 7 / Curaçao 5 Passes : Allemagne 327 / Curaçao 137

: Allemagne 327 / Curaçao 137 Precision des passes : Allemagne 88% / Curaçao 81%

: Allemagne 88% / Curaçao 81% xG : Allemagne 1.56 / Curaçao 0.14 Joueurs clés Felix Nmecha (Allemagne) : note 8, 1 but(s)

(Allemagne) : note 8, 1 but(s) Livano Comenencia (Curaçao) : note 7.9, 1 but(s)

(Curaçao) : note 7.9, 1 but(s) Nico Schlotterbeck (Allemagne) : note 7.5, 1 but(s)

(Allemagne) : note 7.5, 1 but(s) Florian Wirtz (Allemagne) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Allemagne) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Nathaniel Brown (Allemagne) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Allemagne) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Jamal Musiala (Allemagne) : note 7.2

(Allemagne) : note 7.2 Eloy Room (Curaçao) : note 6.2, 2 arret(s)

(Curaçao) : note 6.2, 2 arret(s) Armando Obispo (Curaçao) : note 7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Allemagne 2e periode 46' 3-1 NRG Stadium Curaçao Curaçao Résumé à la pause Voir la fiche du match Côte d'Ivoire - Équateur Fiche match Côte d'Ivoire - Équateur Côte d'Ivoire 00:00 A venir Équateur Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Côte d'Ivoire A venir 00:00 Lincoln Financial Field Équateur Équateur Avant-match Voir la fiche du match Allemagne - Côte d'Ivoire Fiche match Allemagne - Côte d'Ivoire Allemagne 21:00 A venir Côte d'Ivoire Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Allemagne A venir 21:00 BMO Field Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Voir la fiche du match Équateur - Curaçao Fiche match Équateur - Curaçao Équateur 01:00 A venir Curaçao Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Équateur A venir 01:00 Arrowhead Stadium Curaçao Curaçao Voir la fiche du match Curaçao - Côte d'Ivoire Fiche match Curaçao - Côte d'Ivoire Curaçao 21:00 A venir Côte d'Ivoire Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Curaçao A venir 21:00 Lincoln Financial Field Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Voir la fiche du match Équateur - Allemagne Fiche match Équateur - Allemagne Équateur 21:00 A venir Allemagne Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s'affichera au coup d'envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Équateur A venir 21:00 MetLife Stadium Allemagne Allemagne