Allemagne 2-1 Côte d’Ivoire : Undav s’offre un doublé pour l’Allemagne
Deniz Undav a marqué à la 90+4e minute pour l’Allemagne contre la Côte d’Ivoire, offrant à son équipe un avantage tardif dans ce match de Coupe du monde 2026. Alors que le score était de 1-1 avant ce but, l’Allemagne mène désormais 2-1. L’attaquant signe aussi son deuxième but de la rencontre, un élément confirmé qui pèse directement sur le tableau d’affichage.
Ce but modifie immédiatement la situation du match. L’Allemagne, qui était encore tenue en échec, passe devant dans les toutes dernières minutes du temps additionnel. La Côte d’Ivoire se retrouve menée après avoir été à égalité, tandis que l’équipe allemande dispose désormais de l’avantage au score. Aucun élément de supériorité ou d’infériorité numérique n’étant confirmé, l’impact se limite à ce basculement du résultat.
Cette réalisation intervient dans une rencontre de la Phase de groupes, au sein du Groupe E, disputée au BMO Field. Le match entre l’Allemagne et la Côte d’Ivoire bascule donc sur ce but inscrit à la 90+4e minute. À ce moment confirmé de la partie, le tableau d’affichage indique 2-1 en faveur de l’Allemagne.
- 30'But - F. Kessie0-1
- 46'Remplacement - N. Schlotterbeck (remplace A. Rudiger)
- 60'Remplacement - L. Sane (remplace J. Leweling)
- 60'Remplacement - J. Musiala (remplace D. Undav)
- 60'Remplacement - A. Pavlovic (remplace N. Amiri)
- 68'But - D. Undav1-1
- 75'Remplacement - A. Bonny (remplace E. Guessand)
- 75'Remplacement - I. Sangare (remplace S. Fofana)
- 75'Remplacement - A. Diallo (remplace S. Adingra)
- 82'Remplacement - W. Singo (remplace G. Doue)
- 85'Remplacement - Y. Diomande (remplace N. Pepe)
- 85'Remplacement - K. Havertz (remplace L. Goretzka)
- 90+4'But - D. Undav2-1
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Allemagne
|2
|2
|0
|0
|9
|2
|7
|6
|Côte d'Ivoire
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|Équateur
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Curaçao
|1
|0
|0
|1
|1
|7
|-6
|0
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