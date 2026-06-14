Allemagne 1-1 Curaçao : Comenencia égalise pour Curaçao
Livano Comenencia a marqué à la 21e minute pour Curaçao face à l’Allemagne, ramenant le score à 1-1 alors que l’Allemagne menait 1-0. Cette égalisation replace Curaçao au niveau de son adversaire dans cette rencontre, avec un but qui n’est pas signalé sur penalty ni comme un but contre son camp.
Le passage de 1-0 à 1-1 change immédiatement la lecture du match. L’avance allemande disparaît et Curaçao n’a plus de retard au tableau d’affichage après cette réalisation de Comenencia. Les deux équipes se retrouvent donc à égalité, sans autre élément confirmé sur une supériorité ou une infériorité numérique à ce moment de la partie.
Ce but intervient dans le match entre l’Allemagne et Curaçao disputé au NRG Stadium, dans le cadre de la Phase de groupes. La rencontre appartient au Groupe E, et l’égalisation de Livano Comenencia constitue le fait marquant confirmé à la 21e minute. Le score après cette action est désormais de 1-1 entre les deux sélections.
- 6'But - F. Nmecha (passe F. Wirtz) (Allemagne, 6e)
- 21'But - L. Comenencia (Curaçao, 21e)
- 38'But - N. Schlotterbeck (passe N. Brown) (Allemagne, 38e)
- 45+5'But - K. Havertz (Allemagne, 45+5e)
- 46'Remplacement - S. Hansen (remplace J. Antonisse) (Curaçao, 46e)
- 47'But - J. Musiala (passe J. Kimmich) (Allemagne, 47e)
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Allemagne
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Curaçao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Côte d'Ivoire
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|Équateur
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