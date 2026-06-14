Allemagne 1-0 Curaçao : Nmecha lance l’Allemagne
Felix Nmecha a marqué dès la 6e minute pour l’Allemagne face à Curaçao, donnant aux Allemands l’ouverture du score dans cette rencontre de Coupe du monde 2026. Sur une passe de Florian Wirtz, le joueur allemand a fait passer le tableau d’affichage de 0-0 à 1-0. Le but intervient alors que les deux équipes étaient encore à égalité avant cette première évolution du score.
Avec ce 1-0, l’Allemagne prend immédiatement l’avantage dans le match. Curaçao se retrouve menée très tôt, dans un scénario désormais favorable à l’équipe allemande au tableau d’affichage. Les faits confirmés ne signalent ni penalty ni but contre son camp, ce qui laisse ce but au crédit de Felix Nmecha, avec Florian Wirtz comme passeur décisif.
Cette réalisation s’inscrit dans la phase de groupes, au sein du Groupe E, sur la pelouse du NRG Stadium. Le match oppose l’Allemagne, équipe concernée par ce premier but, à Curaçao. À ce stade du direct, l’information majeure reste cette avance allemande construite dès la 6e minute et matérialisée par le score de 1-0.
- 6'But - F. Nmecha (passe F. Wirtz) (Allemagne, 6e)
- 21'But - L. Comenencia (Curaçao, 21e)
- 38'But - N. Schlotterbeck (passe N. Brown) (Allemagne, 38e)
- 45+5'But - K. Havertz (Allemagne, 45+5e)
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Allemagne
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Curaçao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Côte d'Ivoire
|0
|0
|0
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|0
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|Équateur
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