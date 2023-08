Vie de couple : les 04 étapes clés des préliminaires pour amener la femme a atteindre l’orgasme

L’orgasme est facultatif…mais ne pas y parvenir alors qu’on le désire peut être troublant. C’est aussi un problème presque exclusivement féminin. Cependant, c’est possible de trouver une solution à ce problème.

Vous pouvez être excité et prêt à partir dès qu’elle vous lance un regard sexy. Mais bon nombres de femmes ont besoin de beaucoup de stimulation physique et émotionnelle pour être excitées, lubrifiées et préparées pour atteindre l’orgasme. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les préliminaires sont si cruciaux. Découvrez les quatre étapes clés des préliminaires

Stimulez-la mentalement

Pour certaines femmes, l’excitation mentale est tout aussi importante que l’excitation physique. Une note sexy ou un appel coquin pendant la journée peut la faire réfléchir à votre future liaison. Des bougies, des fleurs fraîches et une musique d’ambiance peuvent également créer une atmosphère aimante et sensuelle. Pour de nombreuses femmes, la proximité et l’intimité émotionnelle peuvent conduire à de meilleures expériences sexuelles et à plus d’orgasmes.

Utilisez une touche tendre

La caresser doucement peut créer une tension sexuelle avant d’aller plus loin. Serrez-la dans vos bras, tenez-lui la main ou touchez sa cuisse. L’orgasme féminin est plus susceptible de se produire si, lorsque vous embrassez une femme, vous laissez vos mains errer dans des régions plus érotiques de son corps. (Autre indice : oui, les seins sont une zone érogène, mais ce ne sont pas les seuls ! Essayez de lui caresser le dos ou les cuisses, ou de glisser vos doigts dans ses cheveux.)

Faites passer les baisers au niveau supérieur

Les baisers sont essentiels aux préliminaires. Découvrir de nouveaux endroits pour embrasser qui l’excitent est à la fois amusant et gratifiant. Essayez la nuque ou les épaules pour commencer.

N’oubliez pas de parler

Les femmes ont tendance à être plus verbales, et entendre à quel point elle vous fait sentir bien peut l’aider à s’ouvrir et à s’amuser.

