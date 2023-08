Connaître les points forts de votre dulcinée pour l’amener à atteindre l’orgasme

- Publicité-

La routine au sein des couples fait partie des raisons qui les brisent de nos jours. Et pour corriger cela, il faut apporter de l’innovation sur tous les plans.

L’harmonie d’un couple réside également dans les parties de jambes en l’air. Or selon beaucoup d’études, bon nombre de femmes ont du mal à atteindre l’orgasme. Pour corriger plus ou moins cela, les hommes son invités à être plus attentif au corps de leurs dulcinées. En effet, pour amener la femme à atteindre l’orgasme, il y a deux endroits essentiels qui sont souvent ignorés. Découvrez ces derniers et comment les stimuler.

Le clitoris

Ce petit organe contient une forte concentration de terminaisons nerveuses et se trouve près du sommet de la vulve. Le clitoris est recouvert d’un petit morceau de peau appelé « capuchon clitoridien », qui l’empêche d’être stimulé tout le temps, vous devrez donc peut-être amadouer le clitoris en le touchant ou en le léchant. Une fois qu’elle est excitée, la capuche se rétracte et le clitoris devient érigé.

- Publicité-

Le point G

Cette autre zone orgasmique est située à l’intérieur du vagin. C’est un faisceau de terminaisons nerveuses à environ deux pouces de l’os pubien sur la paroi interne supérieure du vagin. Pour trouver le point G, glissez doucement votre doigt dans son vagin avec la paume vers le haut, puis courbez votre doigt vers le haut. Soyez averti – certaines femmes aiment avoir leur point G directement stimulé, tandis que d’autres préfèrent moins de pression sur cette zone sensible. Explorez différentes techniques et demandez à votre partenaire celle qu’elle préfère.

Articles similaires