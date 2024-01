Bon à savoir : les catégories d’aliments à privilégier pour tomber enceinte

- Publicité-

La fertilité est influencée par de nombreux facteurs. L’âge, la génétique, l’anatomie, les hormones ou encore le mode de vie ne sont pas les seuls éléments à prendre en considération au moment d’évaluer ses chances de tomber enceinte. Mais il y a un facteur à ne pas oublier aussi. Découvrez ici ce dernier.

En effet, longtemps ignoré, le lien entre l’alimentation et la fertilité est à présent bel et bien établi. De nombreuses études ont démontré que l’adoption d’une alimentation saine et équilibrée contribue à booster la fertilité. Dans le cas de femmes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), l’alimentation joue un rôle essentiel dans l’amélioration des symptômes.

Les fruits



Lors de chaque repas ou en guise de collation, il est important de consommer des fruits frais et de saison afin de profiter de tous leurs bienfaits nutritionnels. Si vous optez pour des jus de fruits, il est recommandé de les presser vous-même et de les consommer rapidement, car les jus de fruits du commerce ne présentent pas les mêmes avantages sur le plan nutritionnel, notamment en termes de vitamines. Les compotes peuvent également être une option, de préférence préparées maison. Il est conseillé d’arrêter la cuisson dès que les fruits sont tendres et de goûter avant d’ajouter du sucre, car le fructose des fruits est souvent suffisant. Il est recommandé de consommer idéalement 3 portions de fruits par jour.

Les poissons



Il est préférable de privilégier les petits poissons gras tels que les sardines et les maquereaux, qui sont moins contaminés par les métaux lourds présents dans l’océan que les gros poissons tels que le thon et le saumon. Il est également recommandé de choisir des poissons sauvages plutôt que ceux issus d’élevages, qui ont souvent été exposés à des traitements antibiotiques répétés.

Les légumineuses



Les protéines végétales sont également importantes pour augmenter votre apport quotidien en protéines sans les effets secondaires souvent associés à une consommation excessive de protéines animales. Voici quelques exemples de légumineuses à intégrer dans votre alimentation pour favoriser votre projet de grossesse : pois chiches, haricots blancs, rouges et noirs, lentilles, pois, fèves. Un autre avantage de ces protéines végétales est leur teneur élevée en vitamine B9, également connue sous le nom d’acide folique.

Cette vitamine est particulièrement importante car elle contribue à réduire le risque de troubles du tube neural chez votre futur bébé. De plus, elle peut améliorer la qualité de vos ovocytes et favoriser une ovulation optimale. Même si vous consommez régulièrement des salades de lentilles et des veloutés de pois chiche, il est essentiel de suivre rigoureusement la supplémentation en acide folique prescrite par votre médecin.