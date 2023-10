Vie de Couple: quelques facteurs de stérilité chez l’homme

- Publicité-

L’infertilité, également connue sous le nom de stérilité, se réfère à l’incapacité de concevoir après une période raisonnable de vie en couple. La conception d’un bébé nécessite une contribution égale des deux partenaires, bien que dans de nombreux cas, la femme soit souvent tenue responsable, même si la cause peut également résider chez l’homme. Découvrez certains facteurs de stérilité chez l’homme.

L’infertilité se traduit par l’absence de grossesse au bout de 24 mois de rapports sexuels non protégés réguliers chez des couples en âge de procréer, selon l’OMS. Il existe diverses causes possibles pour cette condition. Voici quelques facteurs de risque qui peuvent contribuer à une diminution de la production de spermatozoïdes et entraîner une infertilité chez les hommes.

La chaleur

La chaleur réduit localement la production de spermatozoïdes chez un individu. Par conséquent, le port de pantalons très serrés ou de sous-vêtements en nylon peut réduire le nombre de spermatozoïdes, rendant un homme stérile.

Une activité sexuelle excessive

Des éjaculations multiples causées par une activité sexuelle excessive réduisent efficacement le nombre de spermatozoïdes à des niveaux très bas. Il réduit également le désir sexuel, réduisant ainsi la possibilité de conception. Par conséquent, tout homme en bonne santé qui désire un bébé doit restreindre son activité sexuelle et également être discipliné à cet égard, car les maladies sexuellement transmissibles peuvent également entraîner une stérilité due à une inflammation des testicules.

Rester trop assis

Le fait de rester assis pendant de longues heures comme dans le cas des employés de bureau augmente également la chaleur sur les testicules et nuit à la production de sperme. Garder un ordinateur portable pendant longtemps sur les genoux est également connu pour réduire la fertilité.

L’obésité

L’obésité est également connue pour causer l’infertilité en réduisant la production de spermatozoïdes. Cela se produit parce que l’excès de graisse dans les tissus corporels augmente la température lors des tests.

Le stress

Le stress mental est connu pour produire des spasmes des tubes, bloquant ainsi le passage des spermatozoïdes. Tout traumatisme aux tests ou aux tubes également peut nuire à la production ou au transport du sperme.

L’alcool et le tabac

L’alcool provoque l’impuissance sexuelle et aussi l’inflammation des testicules, provoquant ainsi la stérilité par de multiples causes. De même, l’usage du tabac sous toutes ses formes est également connu pour diminuer la fonction sexuelle et la stérilité chez les hommes.

Autres causes de la stérilité chez l’homme

Les problèmes ou infections du pénis ou du scrotum sont également des causes connues d’infertilité. Les infections chez les jeunes enfants comme les oreillons, la rougeole, entre autres, peuvent souvent provoquer une inflammation des testicules qui passe inaperçue chez les jeunes enfants. À mesure que le garçon devient adulte, cela peut être la cause de l’infertilité.