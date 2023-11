Début de relation: 04 signes prouvant qu’elle devient sérieuse

- Publicité-

Au début d’une relation, il y a toujours un moment où l’on se demande si ça va durer ou pas. Et ce n’est pas compliqué d’y répondre, il suffit de savoir repérer les signes qui ne trompent pas.

Les frontières ne sont pas toujours bien délimitées. Si on prend celles d’un pays ou d’une ville, alors là, ces délimitations sont plutôt simples à distinguer. Mais, en matière de relation amoureuse, on fait face à une tout autre situation. Comment sait-on que notre relation a franchi une nouvelle étape? En somme, quels sont les signes qui permettent de savoir qu’une relation est maintenant sérieuse?

Vous vous faites confiance

La confiance est un pilier essentiel pour la stabilité d’une relation. « C’est l’un des éléments les plus importants, pour une relation solide et durable » confirme l’experte. « Il faut pouvoir vivre avec une personne, sans avoir constamment l’ombre du doute et de la jalousie, qui plane. C’est d’ailleurs aussi le signe d’un engagement sérieux de la part de son partenaire ».

Vous ne faites pas forcément l’amour à chaque fois que vous vous voyez

Lorsqu’on commence à sortir avec quelqu’un, les soirées se terminent souvent en parties de jambes en l’air endiablées. Mais quand vous en arrivez au point où vous pouvez dire « Je suis trop fatigué(e)/J’ai trop mangé/Je n’ai pas envie, est-ce qu’on peut juste dormir », c’est la preuve que votre relation a atteint un tout autre niveau.

Vous passez beaucoup de temps ensemble

Si vous passez constamment du temps ensemble et que vous appréhendez l’idée de quitter l’autre, ne serait-ce que le temps de quelques heures, il s’agit d’un signe de relation sérieuse. En cherchant à être avec l’autre et en tentant de trouver des occasions ou des activités à partager ensemble, même si vous êtes débordé par le travail, vous faites état de tout l’amour qui vous unit.

Vous allez à la rencontre de vos familles

Plusieurs gestes d’amour démontrent les sentiments qu’on ressent pour quelqu’un sans nécessairement avoir besoin de lui dire. Rencontrer la famille et les amis de l’autre en est un. En effet, selon une étude, il s’agit là du principal indicateur que votre relation est sérieuse. En faisant cette introduction, votre chéri espère non seulement révéler un côté plus intime et moins connu de lui-même, mais il indique aussi à ses parents et à vous que votre relation tient la route et que vous êtes une personne importante dans sa vie.

