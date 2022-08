Êtes-vous à la recherche de l’âme sœur ? voici 06 meilleurs endroits pour draguer une fille

Où rencontrer l’amour ? C’est la question que se posent la plupart du temps, les personnes nubiles. Eh oui ! Nous vous proposons dans cet article, sept endroits pouvant vous aider à faire rapidement cette rencontre.

Quand l’on est à la recherche de son âme sœur, il y a plusieurs critères et paramètres qui doivent être prises en compte. Parmi ces derniers se retrouve le meilleur endroit pour conquérir le cœur d’une femme. Découvrez ici une liste des endroits pour draguer une fille et espérer un bon retour.

A un dîner

Qui se ressemble s’assemble : vous risquez donc de rencontrer, en soirée chez des amis, des gens de votre niveau social. Et les femmes qui vous ressemblent ont plus de chances de vous apprécier. De plus, on y est « présélectionné » puisqu’on est invité par quelqu’un de confiance. Les filles y sont donc plus ouvertes aux rencontres et moins méfiantes.

Les bars

Les bars sont des endroits favoris pour faire des rencontres, l’ambiance festive favorise le jeu de séduction, tant avec les serveuses que les autres clientes. Cependant, ils sont réservés aux habitués et aux noctambules qui savent comment naviguer dans cet univers.

Les boîtes de nuit

Les boîtes, c’est un peu comme les bars sauf que la plupart sont payantes (notamment pour les hommes). En effet, plus les boîtes sont chères et select, plus vous aurez de chance de rencontrer une fille car les ratios hommes/femmes sont généralement plus équilibrés quand il faut payer. Bon, il faut aussi se souvenir qu’en club, impossible de discuter correctement. C’est bien si vous n’avez rien à dire et que vous misez sur le physique.

La salle de sport

Si vous aimez le sport et si vous faites attention à votre silhouette, vous allez sûrement à la gym. Vous cherchez donc vraisemblablement une femme qui prend également soin d’elle. Alors qu’elle est l’un des lieux de drague les plus évidents pour vous ? La salle de sport, bien sûr ! Mais attention, ne vous jetez pas tout de suite sur la femme qui vous attire.

Allez-y doucement, laissez passer quelques séances avant de commencer à essayer de la séduire. Elle doit aussi vous remarquer, après tout ! Une fois que vous avez échangé les premiers mots, vous saurez tout de suite si vous avez autre chose en commun à part l’amour du sport et du fitness.

Les centres commerciaux et les supermarchés

Un environnement de séduction qui ressemble à la rue ! Mais c’est abrité alors disons que c’est bien pour les jours où il pleut. Il faut néanmoins faire attention de bien choisir ses jours de drague dans les centres commerciaux : évitez le samedi où il n’y a que des familles venant faire leurs courses ou le mercredi, où les enfants et ados sont beaucoup trop nombreux. Cette surpopulation est peu propice à des rencontres romantiques…

La plage

Il est difficile de parler des lieux de rencontre sans citer la plage. Il s’agit d’un autre endroit magnifique et efficace pour rencontrer des filles à draguer. A la plage, vous rencontrerez parfois des filles allongées sous le chaud soleil d’été, mais qui sont seules. C’est peut-être votre prochain amour.

Soyez un homme courageux et allez la draguer. Vous aurez sans doute plus de chance de la conquérir. Par conséquent, la mer n’est pas seulement le lieu de la baignade et du bronzage. C’est aussi l’endroit où vous pouvez rencontrer de nombreuses filles et essayer de les draguer sans que des difficultés majeures ne viennent compliquer la situation.