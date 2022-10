[Vidéo] De nouvelles révélations chocs sur des tentatives de coup d’Etat en Centrafrique par des Français

Les mercenaires français sont en voie d’extinction en Afrique. Leur âge d’or semble s’être terminé en 2007 avec la mort du plus célèbre de nos barbouzes, Bob Denard. Dans une Francafrique en déclin, les affreux comme on les appelle ont perdu la main. Ils ne font plus la pluie et le beau temps dans nos anciennes colonies. Les chiens de guerre bien de chez nous qui il y a quelques années encore protégeaient les tyrans sur tout le continent ont été chassés, et remplacés par d’autres barbouzes, russes ceux-là.

Au grand marché de la mort, les mercenaires français n’ont plus la cote. Dépassés, ringardisés, nos pieds-nickelés en sont réduits à jouer les aventuriers, multipliant coups bas et coups foireux, avec la discrète bénédiction de Paris. Le Média a enquêté sur un de ces derniers dinosaures, un publicitaire français du nom de Nobert Gazier. Après avoir financé une tentative de coup d’Etat en Guinée-Équatoriale fin 2017, Gazier a aujourd’hui jeté son dévolu sur la République Centrafricaine.

Des enregistrements exclusifs obtenus par notre journaliste Thomas Dietrich dévoile comment ce drôle de Français incite les rebelles centrafricains à se réunir, et à fondre sur la capitale Bangui pour prendre le pouvoir. Gazier est-il en roue libre ou agit-il avec l’aval de Paris ? En tout cas, la France aurait tout intérêt à renverser le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra, qui s’est allié depuis 2018 avec les russes, les ennemis jurés de la France en Afrique. Une enquête vidéo de Thomas Dietrich.