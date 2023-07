Côte d’Ivoire/Municipales 2023 : Simone Gbagbo soutient Dia Houphouët

Les négociations sont toujours en cours entre le Parti de Laurent Gbagbo et le Parti d’Henri Konan Bédié concernant les élections municipales et régionales du 2 septembre 2023 en Côte d’Ivoire.

Entre le PDCI et le PPA-CI, des obstacles persistent à plusieurs endroits dans le choix d’un profil pour mener les classements. À moins de deux mois des prochaines élections municipales, les deux partis revendiquant une alliance de façade ne sont pas encore parvenus à sortir la fumée blanche.

Lors du dernier « Forum du PPA-CI » tenu le jeudi 6 juillet, Koné Katinan, porte-parole du PPA-CI, a indiqué qu’une liste commune PDCI-PPA-CI devrait être publiée pour les élections locales dans certaines localités. Si cette liste est toujours en suspens, les échos de terrain montrent qu’à Yopougon, le consensus autour du candidat est toujours appât.

Dia Houphouët, le candidat du PDCI aux élections municipales de Yopougon, ne va pas jouer un rôle secondaire à Michel Gbagbo. Le candidat PDCI, qui sera investi par son parti le 5 août 2023 et présenté au peuple de la plus grande commune de Côte d’Ivoire, apparaît plus proche du Mouvement pour les générations capables (MGC) de Simone Gbagbo.

Lors d’un meeting en direct le dimanche 9 juillet 2023 à Yopougon, Justin Koua a affirmé sans détour que la discussion entre Gbagbo et Bédie aboutira à la sélection de Michel Gbagbo, tête de liste aux élections municipales à Yopougon.

« Dans d’autres communes, vous verrez qu’il y a le PPA-CI qui va se mettre avec le PDCI pour prendre la tête de la commune, mais ici à Yopougon, comprenez qu’il n’y aura pas PDCI à part et PPA-CI à part parce que les Ivoiriens attendent ça pour barrer la route au RHDP. Je viens donc vous dire, commencez à travailler parce qu’ici, à Yopougon, la tête de liste sera Michel Gbagbo soutenu par le PDCI. On a un ami, un frère du PDCI qui lui aussi veut être candidat, il s’alignera à Michel Gbagbo pour que le PDCI et le PPA-CI gagnent contre le RHDP. Depuis cette tribune, je vous demande de rester serein. Nous sommes en train de parler en haut, mais ici, en bas, comprenez que la tête de liste à Yopougon, c’est Michel Gbagbo », avait-il lâché.

Cette déclaration de Justin Koua a été mal accueillie au siège du candidat Dia Houphouët. L’un des conseillers du candidat du PDCI n’a pas manqué de critiquer le départ de Justin Koua. « Le camarade de lutte et ex voisin de prison Koua Justin, affirmait une alliance faite entre les deux candidats du PDCI et celui de son parti. C’est vrai, certains Ivoiriens sont habitués à entendre ce qu’ils veulent entendre. Mais qui n’est forcément pas la vérité. C’est encore vrai que les populations de Yopougon souhaiteraient voir cette alliance PDCI-PPA-CI, mais hélas.

En ma qualité de conseiller du candidat Dia Houphouët Augustin, je demanderais au camp Michel Gbagbo de dire la vérité à leurs militants sur le fait qu’il n’y a pas eu d’alliance entre le candidat Dia et Michel Gbagbo pour les municipales de Yopougon », a confié le conseiller du candidat Dia Houphouët qui ajoute « Je peux affirmer que la seule alliance faite aujourd’hui avec le candidat du PDCI, est celle avec le MGC de Madame Simone Ehivet ».

Selon les informations dont nous disposons, Simone Ehivet Gbagbo, dont le divorce avec Laurent Gbagbo a été prononcé par la justice ivoirienne, a décidé d’assister à la cérémonie d’investiture du candidat Dia Houphouët le 5 août à Yopougon.