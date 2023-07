Après plus de 10 ans d’exil, Serge Kassy et François Kency regagnent la Côte d’Ivoire

Après plus de 10 ans d’exil suite à la crise post-électorale de 2011 qui a officiellement fait plus de 3 000 morts, Serges Kassy et François Kency doivent rentrer en Côte d’Ivoire ce mercredi 12 juillet 2023, selon un communiqué de presse.

« Le secrétaire général du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI) porte à la connaissance des responsables de la direction du parti, des organes et commissions du parti, ainsi que de l’opinion nationale, que les artistes musiciens Serges Kassy et François Kency, après plus de 10 ans d’exil, rentrent en Côte d’Ivoire, leur pays » fait référence à une note signée du Secrétaire général du PPA-CI Damana Pickass en date du 10 juillet 2023 dont une copie a été transmise à BENIN WEB TV.

Le document précise que « ce retour au pays natal aura lieu le mercredi 12 juillet 2023, par voie terrestre depuis Noé, à la frontière sud du pays voisin, le Ghana, à partir de 13h00 », invitant les militants du parti de mobilisation ainsi qu’aux Ivoiriens en général à cet effet, pour réserver un accueil chaleureux et digne à ces » vaillants « fils du pays et du monde de l’art.

Selon le programme établi par le document, l’accueil se fera en deux étapes : des membres de la direction du Parti, accompagnés de tous les responsables de la coordination régionale du Sud-Comoé, seront à Noé à 13 heures pour accueillir les exilés, Serges Kassy et François Kency avant que la délégation ne se rende au siège du parti à partir de 16 heures où une réception officielle est organisée en l’honneur des artistes qui viennent de retrouver leur pays.