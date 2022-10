Le week-end où la France a perdu le Burkina

Ibrahim Traoré prend le pouvoir par un coup d’État le 30 septembre 2022 après avoir annoncé la destitution de Paul-Henri Damiba. Il s’agit du deuxième putsch que vit le pays cette année. Le capitaine Traoré fait partie des officiers qui ont soutenu le coup d’État qui a conduit le lieutenant-colonel Damiba, président du MPSR, au pouvoir le 24 janvier 2022.

À cause de la situation sécuritaire dégradée et du non-respect des engagements pris lors premier coup d’État, ces officiers ont décidé de destituer le président Damiba le 30 septembre. Ibrahim Traoré est désormais à la tête du MPSR. Ce coup d’État fait suite à plusieurs attaques terroristes meurtrières, particulièrement celle de Gaskindé, au nord du Burkina Faso, où un convoi de ravitaillement est tombé dans une embuscade terroriste. Selon le bilan officiel, on dénombre 11 militaires tués et plusieurs civils portés disparus. D’autres sources évoquent une centaine de civils tués.

Damiba démissionne finalement le 2 octobre13.