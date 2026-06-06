BENIN WEB TV

Bénin : Romuald Wadagni nomme deux secrétaires généraux adjoints du gouvernement

Le président Romuald Wadagni a nommé Alban Bienvenu Bessan et Ben Hugues Pierre Johnson aux fonctions de secrétaires généraux adjoints du gouvernement. Leur nomination est actée par un décret pris le 1er juin 2026.

Soussouni D.
Publié le à · Mis à jour le
Politique
374vues
Bénin : Romuald Wadagni nomme deux secrétaires généraux adjoints du gouvernement
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

Le président de la République, Romuald Wadagni, poursuit les nominations au sein de son administration. Par le décret n°2026-338 du 1er juin 2026, il a nommé Alban Bienvenu Bessan et Ben Hugues Pierre Johnson aux fonctions de secrétaires généraux adjoints du gouvernement.

Les deux nouveaux responsables rejoignent ainsi le Secrétariat général du gouvernement, une structure stratégique chargée d’assurer le suivi administratif des activités de l’Exécutif. Ils travailleront aux côtés du Secrétaire général du gouvernement, Wilson Gakpetor.

Cette nomination s’inscrit par ailleurs, dans la dynamique de mise en place des équipes appelées à accompagner l’action gouvernementale sous le nouveau mandat présidentiel.

Articles liés

Bénin : Claudy Siar nommé chargé de mission du président Wadagni à la visibilité du paysBénin : Claudy Siar nommé chargé de mission du président Wadagni à la visibilité du paysBénin – Niger : vers la réouverture de la frontière, un comité d’experts mis en placeBénin – Niger : vers la réouverture de la frontière, un comité d’experts mis en placeBénin: un chef intérimaire nommé à la tête du 12ᵉ arrondissement de CotonouBénin: un chef intérimaire nommé à la tête du 12ᵉ arrondissement de CotonouPrésidentielle 2026 au Bénin : la Cour des comptes somme les candidats de déposer leurs comptes de campagnePrésidentielle 2026 au Bénin : la Cour des comptes somme les candidats de déposer leurs comptes de campagne

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV