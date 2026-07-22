Bénin : Vladimir Poutine nomme un nouvel ambassadeur à Cotonou

La Russie change de représentant diplomatique au Bénin. Par un décret signé le 21 juillet 2026, le président Vladimir Poutine a nommé Mikhaïl Golovanov ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Il succède à Igor Evdokimov, en poste à Cotonou depuis près de neuf ans.

La Fédération de Russie a un nouvel ambassadeur au Bénin. Le président Vladimir Poutine a nommé Mikhaïl Alekseïevitch Golovanov au poste d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en République du Bénin, selon un décret présidentiel signé le 21 juillet 2026. Cette nomination met fin à la mission d’Igor Evdokimov, qui représentait Moscou à Cotonou depuis près de neuf ans.

Le nouveau chef de la mission diplomatique russe est un diplomate expérimenté, bien connu des dossiers africains. Diplômé de l’Institut d’État des relations internationales de Moscou (MGIMO) en 1982, Mikhaïl Golovanov a consacré l’essentiel de sa carrière au continent africain.

Au fil des années, il a exercé dans plusieurs pays, notamment à Madagascar, en République du Congo et en Côte d’Ivoire. Plus récemment, il occupait le poste d’ambassadeur de Russie à Djibouti, tout en étant représentant non résident en Somalie. Élevé au rang d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en 2022, il arrive à Cotonou avec une solide expérience des questions politiques et diplomatiques en Afrique.

Cette nomination intervient dans le cadre d’un renouvellement de plusieurs postes diplomatiques décidé par le Kremlin. Elle traduit également la volonté de Moscou de poursuivre le renforcement de sa coopération avec les pays africains, dont le Bénin, dans les domaines politique, économique et sécuritaire.