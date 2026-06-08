Burkina Faso : les concours de beauté suspendus jusqu’à nouvel ordre

Le gouvernement burkinabè a décidé de suspendre l’organisation de tous les concours de beauté sur l’ensemble du territoire national. Cette mesure, annoncée par le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, intervient dans l’attente de l’adoption de nouveaux textes destinés à mieux encadrer ces événements.

Le Burkina Faso serre la vis dans le secteur des concours de beauté. Dans un communiqué daté du 8 juin 2026, le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a annoncé la suspension de l’organisation de tous les concours de beauté à travers le pays.

Selon les autorités, cette décision s’inscrit dans le cadre d’un processus d’élaboration de nouvelles règles visant à encadrer de manière plus stricte et harmonisée ces manifestations.

Le ministère indique qu’un « processus d’élaboration de nouveaux textes réglementaires est en cours » afin d’« encadrer de manière plus rigoureuse et harmonisée l’organisation de ces événementiels sur l’ensemble du territoire national ».

Cette réforme s’inscrit dans la politique de promotion des valeurs culturelles nationales portée par les autorités de la Transition. Le gouvernement explique que cette initiative vise à renforcer la préservation du patrimoine culturel burkinabè tout en veillant au respect des principes moraux et sociaux.

Le communiqué souligne notamment que la démarche entend garantir « le respect de l’identité culturelle burkinabè, des valeurs morales et sociales ainsi que des principes éthiques et de dignité humaine qui fondent notre société ».

Dans l’attente de l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, aucune activité liée aux concours de beauté ne pourra être organisée sur le territoire national. Les autorités précisent en effet que « l’organisation de tout concours de beauté est suspendue sur l’ensemble du territoire national » et qu’« aucune autorisation y relative ne pourra être délivrée durant cette période transitoire ».

Le ministère assure qu’il veillera à l’application stricte de cette mesure, présentée comme un moyen d’assainir et de structurer davantage le secteur. Selon les autorités, cette suspension temporaire doit permettre de mettre en place un cadre réglementaire plus adapté aux ambitions culturelles du pays..