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Recrutement de 50 auditeurs de justice et 50 greffiers : les listes provisoires disponibles

Les listes provisoires des candidatures validées et rejetées pour le concours de recrutement de 50 auditeurs de justice et 50 élèves greffiers ont été publiées. Les candidats dont les dossiers ont été rejetés disposent du 8 au 10 juin 2026 pour les régulariser.

Soussouni D.
Publié le à · Mis à jour le
Politique
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Recrutement de 50 auditeurs de justice et 50 greffiers : les listes provisoires disponibles
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Le ministère du Travail et de la Fonction publique a rendu publiques les listes provisoires des candidatures retenues et rejetées dans le cadre du concours de recrutement de 50 auditeurs de justice et de 50 élèves greffiers au profit du ministère de la Justice et de la Législation.

Les candidats concernés sont invités à consulter les listes afin de vérifier leur situation. Pour ceux dont les dossiers ont été rejetés, une période de régularisation est ouverte du lundi 8 au mercredi 10 juin 2026.

Les épreuves du concours sont prévues les samedi 20 et dimanche 21 juin 2026.

Cette étape permettra d’établir les listes définitives des candidats autorisés à prendre part à ce recrutement destiné à renforcer les effectifs de l’administration judiciaire béninoise.

Les candidats peuvent consulter les listes provisoires des candidatures validées et rejetées en cliquant sur le lien suivant : http://bit.ly/43TVqcS

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