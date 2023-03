Sénégal: Macky Sall annonce la création d’une agence d’études spatiales

Au Sénégal, le président de la République a fait part, mardi, de sa décision de créer l’Agence sénégalaise d’études spatiales (ASES), qui sera, selon lui, « un véritable levier pour davantage de découvertes de l’univers ».

Le président sénégalais Macky Sall a annoncé sa décision de mettre sur pied l’agence sénégalaise d’études spatiales ( Ases). Le président s’est exprimé, mardi, a l’occasion de la projection du film documentaire “Star chasers of Sénégal” (Chasseurs d’étoiles au Sénégal) au Grand théâtre national Doudou Ndiaye Rose de Dakar.

“J’ai décidé de créer l’Agence sénégalaise d’études spatiales sur laquelle j’ai échangé depuis plus d’un an avec Maram Kaïré au cours de nos rencontres”, a déclaré le chef de l’Etat dans des propos relayés par l’agence de presse sénégalaise (APS). « Les textes sont finalisés et bien entendu, Maram Kairé aura la charge de diriger cette agence et je mettrai les moyens qu’il faut pour le démarrage des travaux », a insisté Macky Sall repris par le media privé Le Quotidien.

Sall souhaite que l’Ases soit un véritable levier pour davantage de découvertes de l’univers pour le pays grâce à la coopération et aux ‘’amis » français, américains et européens. »L’Ases permettra à l’Afrique d’être présente dans cette aventure de la compréhension de notre univers et du système solaire », a projeté Sall.