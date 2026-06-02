Bénin – Niger : vers la réouverture de la frontière, un comité d’experts mis en place

Le Bénin et le Niger franchissent une nouvelle étape dans le processus de normalisation de leurs relations. À l’issue de la visite officielle du président béninois Romuald Wadagni à Niamey, les deux pays ont annoncé la mise en place d’un comité d’experts chargé d’identifier et de lever les obstacles à la réouverture de la frontière commune, fermée depuis plusieurs mois.

La réouverture de la frontière entre le Bénin et le Niger semble désormais se préciser. C’est l’un des principaux engagements contenus dans le communiqué conjoint publié ce mardi 02 juin à l’issue de la rencontre entre le président béninois Romuald Wadagni et son homologue nigérien, le général d’armée Abdourahamane Tiani.

Après plusieurs mois de tensions diplomatiques ayant affecté les échanges entre les deux pays, les autorités de Cotonou et de Niamey affichent leur volonté de tourner la page et de relancer pleinement leur coopération. Les deux chefs d’État ont ainsi convenu de renforcer les relations bilatérales sur les plans politique, économique, scientifique et culturel.

Dans le communiqué conjoint, les deux dirigeants se disent convaincus de « la nécessité de renforcer la coopération » entre leurs pays et de « renforcer les échanges mutuels à tous les niveaux ». Ils ont également exprimé leur volonté de redynamiser les mécanismes de dialogue, notamment à travers la tenue régulière de la commission mixte de coopération nigéro-béninoise.

Mais l’annonce la plus attendue concerne sans doute la question de la frontière entre les deux pays. Selon le document officiel, les présidents du Bénin et du Niger se sont engagés à « œuvrer à la levée de tous les obstacles au renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment la réouverture de la frontière Bénin-Niger ».

Pour traduire cette volonté politique en actions concrètes, un comité d’experts a été créé. Sa mission sera d’identifier les difficultés qui entravent encore le rétablissement complet des échanges entre les deux États et de proposer des solutions. Le communiqué précise que ce comité dispose d’« un délai de quinze jours pour rendre son rapport aux deux Chefs d’État ».

Une mesure qui témoigne de la volonté des deux gouvernements d’accélérer le processus de normalisation. La fermeture de la frontière a eu des conséquences importantes sur les activités économiques, notamment pour les commerçants, les transporteurs et les populations vivant de part et d’autre de cet axe stratégique.

Au-delà des enjeux commerciaux, la réouverture de la frontière pourrait également contribuer à renforcer la coopération sécuritaire entre les deux pays. Lors de leurs échanges, Romuald Wadagni et Abdourahamane Tiani ont d’ailleurs réaffirmé leur engagement à unir leurs efforts face aux défis sécuritaires qui touchent le Sahel et l’Afrique de l’Ouest.

Cette avancée diplomatique intervient dans un contexte marqué par une volonté commune de restaurer la confiance entre Cotonou et Niamey. Les deux dirigeants ont salué les liens historiques qui unissent leurs peuples et ont affiché leur ambition de hisser la coopération bilatérale « à la hauteur de leurs ambitions et des attentes légitimes de leurs peuples respectifs ».

Si aucune date n’a encore été annoncée pour la réouverture effective de la frontière, la mise en place du comité d’experts constitue un signal fort. Elle laisse entrevoir une reprise progressive des échanges et un nouveau chapitre dans les relations entre le Bénin et le Niger.

Les dessous d’une fermeture qui a paralysé les échanges

La question de la frontière reste l’un des principaux dossiers hérités de la crise diplomatique qui a opposé les deux pays après le coup d’État du 26 juillet 2023 au Niger. À la suite des sanctions décidées par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) contre le régime militaire nigérien, le Bénin avait appliqué les mesures communautaires, notamment la fermeture de sa frontière avec son voisin du nord.

Quelques mois plus tard, les autorités béninoises avaient annoncé la levée des restrictions relevant de leur compétence et rouvert leur côté de la frontière. Toutefois, les autorités nigériennes avaient maintenu la fermeture du côté nigérien, accusant notamment le Bénin d’abriter des bases militaires étrangères susceptibles de servir à une éventuelle déstabilisation du Niger. Des accusations que Cotonou a toujours rejetées.

Cette situation a fortement affecté les échanges commerciaux entre les deux pays. Le Niger, pays enclavé, utilise traditionnellement le Port autonome de Cotonou comme l’une de ses principales portes d’accès à la mer. La fermeture de la frontière a également eu des répercussions sur les activités des transporteurs, des commerçants et des populations vivant dans les zones frontalières.

C’est dans ce contexte que l’engagement pris à Niamey par Romuald Wadagni et Abdourahamane Tiani revêt une importance particulière. En affichant leur volonté de « lever tous les obstacles » à la coopération bilatérale et de travailler à la réouverture de la frontière, les deux dirigeants envoient un signal d’apaisement susceptible de relancer les relations entre les deux pays.