Lancement du concours de Gendarmerie en Côte d’Ivoire : ce qu’il faut savoir

Le concours d’entrée dans les écoles de gendarmerie de la Côte d’Ivoire est ouvert pour l’année 2023, annonce le Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale, le général Apalo Touré.

Le concours d’entrée dans les écoles de Gendarmerie session 2023 est ouvert aux jeunes de nationalité ivoirienne, âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus au 31 décembre 2023, titulaires au moins du BEPC ou d’un diplôme reconnu équivalent. Aussi, les candidats doivent mesurer au moins 1,68 mètre pour les hommes et 1,66 mètre pour les filles.

Du mercredi 26 juillet au dimanche 06 août 2023, les préinscriptions seront ouvertes. Pour obtenir des détails supplémentaires sur les conditions de préinscription, visitez le site Web de la gendarmerie : www.ci-gendarmerie.org.

Ce qu’il faut savoir concernant les phases du concours de la Gendarmerie

Le concours aura lieu en deux étapes. La première étape de la présélection est constituée d’examens physiques et écrits, ensuite, la deuxième étape de la formation est constituée d’activités sportives, de tests techniques et d’entretiens.

Les candidats qui seront choisis après le concours seront admis à l’école de gendarmerie pour une formation de deux ans. Après avoir suivi cette formation, ils seront désignés comme gendarmes sous-officiers.

