Cuisine : voici pourquoi vous devez éviter de découper un avocat avec un couteau en métal

Couper un avocat, ça ne vous a jamais semblé compliqué ? C’est vrai que c’est plutôt simple : on s’arme d’un couteau, on le découpe en contournant le noyau, on ouvre l’avocat. Et il ne reste plus qu’à s’armer d’une cuillère à soupe pour retirer le noyau et déguster son avocat avec gourmandise. Malheureusement, ce fait est fortement déconseillé. Découvrez dans cet article la raison.

L’utilisation d’un couteau en métal pour découper l’avocat en dés ou en fines lamelles est fortement déconseillée. C’est même une condition à respecter pour réussir les plats d’avocat.

Vous savez sans doute ce qui arrive à un avocat lorsque vous le coupez en deux. En seulement quelques minutes, le phénomène d’oxydation est enclenché ce qui fait brunir l’intérieur du fruit. Un couteau en acier inoxydable contient du cuivre et du fer et ces métaux activent les enzymes de l’avocat qui font brunir sa chair. Couper l’avocat avec un couteau en métal, accélère de ce fait le processus de brunissement et la détérioration de l’avocat.

Ce processus est appelé « oxydation ». Ce changement de couleur survient lorsqu’une enzyme appelée polyphénol oxydase contenue dans la chair entre en contact avec l’oxygène. Cela peut être particulièrement ennuyeux lorsque vous souhaitez le conserver plus longtemps ou le servir dans un plat quelques heures plus tard.