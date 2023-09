Cuisine: mettez des clous de girofle dans l’oignon pour une saveur unique

- Publicité-

Le clou de girofle est utilisé depuis la nuit des temps comme parfum. Il est également utilisé comme « alicament », efficace avec des propriétés immunomodulatrices, antivirales et anti-inflammatoires. De plus, le clou de girofle est un puissant analgésique naturel. Cependant, il a d’autres vertus en cuisine.

Le clou de girofle est aussi un ingrédient en cuisine. En effet, un oignon piqué de clou de girofle permettait au bouillon de se conserver beaucoup plus longtemps sans moisir, car le girofle est un puissant antiseptique et protège le plat contre les bactéries, selon les experts.

D’autres disent que par le passé, la saveur des oignons était bien plus forte qu’aujourd’hui, et qu’en plus de parfumer, aseptiser et relever le plat, le girofle servait à corriger le goût puissant de l’oignon et donc à empêcher qu’il domine les autres saveurs.

De plus, en plus des raisons évoquées précédemment, il est d’usage de planter un clou de girofle dans un oignon lors de la préparation culinaire afin d’éviter de le mordre accidentellement. Cette technique permet également de le maintenir en place dans le plat.

