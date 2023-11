Bon à  savoir : évitez d’éplucher ces légumes pour ces raisons

- Publicité-

Dans de nombreux cas, nous avons tendance à éplucher les fruits et légumes avant de les préparer ou de les consommer. Cependant, cette habitude est en réalité une erreur. Il existe certains fruits et légumes que nous devrions éviter d’éplucher.

En effet, en laissant la peau de ces fruits et légumes, nous évitons un gaspillage inutile. Par exemple, la peau de la tomate contient du lycopène, une puissante molécule anticancéreuse. Cette substance est particulièrement utile dans la prévention du cancer du poumon et de la prostate. De même, les aubergines ne doivent pas être épluchées car leur peau contient des anthocyanes, des substances antioxydantes et anti-inflammatoires. De plus, ces anthocyanes peuvent également prévenir les maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer.

Il est également recommandé de consommer le concombre avec sa peau car celle-ci est riche en potassium, un minéral essentiel pour l’équilibre des niveaux de sodium et la tension artérielle. De plus, elle est également une bonne source de vitamine K, qui est importante pour la santé des os et la prévention des caillots sanguins. Enfin, il est préférable de ne pas éplucher les carottes et les pommes de terre, car c’est dans leur peau que se trouvent les caroténoïdes, des substances qui protègent notre peau des rayons ultraviolets. De plus, la peau des pommes de terre contient du potassium, du zinc et une bonne quantité de vitamine C.