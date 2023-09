Astuces: cette position permet de garder les œufs frais plus longtemps

- Publicité-

Les œufs font partie des ingrédients les plus utilisés en cuisine. Cependant, leur conservation pose depuis toujours des problèmes. Nous vous dévoilons dans cet article un secret de grand-mère pour conserver plus longtemps les œufs frais, mais aussi pour éliminer les bactéries.

La plupart du temps, on achète des œufs dont la date exacte de ponte n’est pas connue. Une fois les œufs achetés, il faut alors commencer par vérifier s’ils sont encore frais. Et pour le faire, il suffit simplement de remplir un petit récipient d’eau et d’y laisser tomber délicatement les œufs. S’ils coulent, c’est qu’ils sont frais. En revanche, s’ils flottent, c’est qu’ils ne le sont plus et qu’il vaut mieux s’en débarrasser.

Pour que les œufs durent plus longtemps, la position dans laquelle ils sont placés est très importante. Selon les experts en alimentation, le sommet pointu doit être orienté vers le bas et non vers le haut, comme la plupart d’entre nous avons l’habitude de le faire.

En effet, la partie la plus large de l’œuf contient une sorte de chambre à air qui éloigne les bactéries du jaune d’œuf. Ainsi, si vous conservez les œufs avec la partie large en dessous, la chambre d’air finira par céder. Cela laisserait entrer les bactéries et tous les agents pathogènes. Ce petit geste permet à vos œufs de rester frais le plus longtemps possible.

