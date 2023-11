Astuces : 03 techniques pour éliminer l’odeur du brûlé de la cuisine

- Publicité-

Dans les séries des choses pénibles qui peuvent arriver quand on cuisine, brûler quelque chose n’est pas terrible. Cela génère des odeurs qui persistent et qui sont désagréables. Si vous n’avez pas envie de passer la journée avec la fenêtre ouverte, voilà quelques astuces.

L’odeur de brûlé est peu plaisante et difficile à éliminer. Elle apparaît souvent lorsque de la nourriture a été oubliée dans le four ou dans la casserole. Quelle qu’en soit la raison, il est possible de se débarrasser facilement de ce désagrément. Tour d’horizon sur les solutions astucieuses pour enlever l’odeur de brûlé répandue dans la maison.

Vinaigre blanc

L’un des remèdes que pour éliminer l’odeur de brûlé de la cuisine est d’utiliser notre ingrédient préféré ; vinaigre blanc. Il suffit de faire bouillir un demi-litre de vinaigre blanc dans un récipient à feu doux. Et ce, jusqu’à ce qu’il commence à dégager son odeur caractéristique et qu’il recouvre tout ce qui sent le brûlé.

Citron

En solution, nature ou cuit au four, le citron diffuse un parfum puissant qui permet de neutraliser les odeurs de brûlé dans la maison. L’utilisation la plus simple du citron pour rafraîchir le parfum de l’air est d’en faire bouillir quelques morceaux dans une casserole avec de l’eau. La vapeur qui s’échappera masquera l’odeur désagréable et aseptisera l’air. En effet, le citron est aussi un antiseptique qui élimine les virus et les bactéries qui planent dans l’air.

Si l’odeur de brûlé provient du four, il est conseillé de préchauffer ce dernier à une température élevée et d’y placer des citrons coupés en deux. Laisser reposer quelques minutes jusqu’à ce que l’arôme se répande dans toute la pièce. En plus de désodoriser, cette astuce facilite le nettoyage du four et élimine la graisse.

Beurre et cannelle dans la cuisine

Si le four à micro-ondes ou le four de votre cuisinière ont brûlé vos aliments, vous pouvez procéder comme suit. Mélangez un peu de beurre avec de la cannelle sur du papier d’aluminium dans la plaque que vous mettez habituellement. Ensuite, laissez-le cuire pour que cela consumerait l’odeur de brûlé.

