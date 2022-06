Cuisine: voici pourquoi il faut piquer la pomme de terre avant sa cuisson

La pomme de terre se consomme sous plusieurs formes à savoir : bouillie, frite, ou encore gratinée. Pour donc sa bonne cuisson, il existe plusieurs techniques et recettes. Pour bon nombre de personnes, sa cuisson à l’eau est la plus simple. Or il existe des règles à respecter pour ne pas commettre des erreurs de cuisson. Découvrez dans cet article, pourquoi il faut piquer les pommes de terre avant leur cuisson.

Selon certains mythes, il faudrait utiliser diverses méthodes pour une bonne cuisson des pommes de terre à l’eau. Chacun à sa propre technique pour que les pommes de terre cuisent de façon homogène sans éclater dans l’eau de cuisson.

Selon le site Ma Fourchette, il faudrait piquer les pommes de terre ou patates avant la cuisson. En effet, cette astuce permettrait aux pommes de terre ou patates de ne pas s’éclater ou de ne pas se craqueler.

Le site poursuit en ajoutant que piquer les pommes de terre ou patates, permet également de réduire le temps de cuisson. Et pour cause, la chaleur pénètre plus facilement dans la chaire.