Cuisine : 03 produits pour rendre un brûleur de cuisinière sale neuf

La plaque de cuisson s’avère très utile pour remplacer le four et concocter de délicieux plats. Il peut même servir pour des utilisations plus simples. Le problème majeur réside dans l’état général du brûleur de cuisinière qui a tendance à noircir. Nous vous dévoilons alors les astuces idéales pour le nettoyer !

Un grand nombre de résidus et d’éclaboussures de graisses peuvent s’accumuler sur votre plaque de cuisson et peuvent vite devenir contraignantes si vous ne les nettoyez pas sur le moment. Les brûleurs eux, n’échappent pas à ces dommages collatéraux inhérents aux cuissons et c’est pour cela qu’on vous présente une gamme de produits maison à utiliser pour son entretien.

Le savon de Marseille

Le savon de Marseille est le plus recommandé parmi les nombreux produits d’entretien disponibles. Il peut facilement réaliser le décrassage, ainsi que le dégraissage du brûleur de la cuisinière. Il est capable d’enlever tous les résidus qui s’accumulent dans des coins difficiles d’accès.

Bien évidemment, les tâches en tous genres sont immédiatement éliminées. Mais son avantage majeur réside dans le fait que c’est un produit 100% naturel. Pour couronner le tout, le mode d’utilisation est également très facile à réaliser.

Afin de nettoyer correctement le brûleur de la cuisinière, il faut mélanger un peu de bicarbonate de soude au savon. Par la suite, il ne reste plus qu’à le mettre dans une bouteille remplie d’eau et à le vaporiser. À défaut de savon de Marseille, le savon noir peut également être efficace.

Le Vinaigre blanc

Pour ceux qui oublient de laver leurs brûleurs quotidiennement, il existe une astuce toute simple : le vinaigre blanc. Le vinaigre est une solution acide qui décolle les graisses et les saletés. Remplissez une bassine de vinaigre blanc et plongez les brûleurs dedans. Patientez une nuit. Le lendemain, frottez légèrement pour décoller les dernières impuretés et rincez à l’eau claire. Séchez vos brûleurs avant de les remettre en place. Si vous n’avez pas de vinaigre blanc à la maison, vous pouvez utiliser du vinaigre de vin. Vous obtiendrez aussi un résultat impeccable.

L’eau bouillante

Il est possible de prendre soin du brûleur de la cuisinière grâce à de l’eau chaude. De plus, le processus est assez rapide pour un rendu très satisfaisant. Ainsi, vous n’aurez pas à passer des heures à frotter la plaque de cuisson.

Pour ce faire, il suffit de détacher le brûleur de la cuisinière et de le tremper dans de l’eau bouillante. Afin de gagner encore plus de temps, vous pouvez aussi y ajouter du bicarbonate de soude ou de l’acide nitrique.

