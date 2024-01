Vaccin contre le paludisme : le Bénin réceptionne ses premières doses

- Publicité-

Après le Cameroun, le Bénin a réceptionné les premières fournitures du vaccin contre le paludisme le lundi 15 janvier 2024, grâce à l’intervention des autorités sanitaires. Le vaccin, appelé RTS,S/AS01, est développé par l’Université d’Oxford en Angleterre.

Le Ministre béninois de la Santé, en collaboration avec le Coordonnateur résident des Nations Unies, les chefs d’agence de l’Unicef et de l’OMS, a supervisé la réception des premières doses du vaccin contre le paludisme. La cargaison, débarquée à l’Aéroport International de Cotonou – Cardinal Bernardin Gantin, est estimée à plusieurs milliers de doses.

Ce vaccin sera administré exclusivement aux enfants de moins de deux ans, selon un schéma à quatre doses adopté au Bénin. La première dose sera administrée à six mois, suivie de la deuxième à sept mois, de la troisième à neuf mois, et enfin, de la dernière dose à 18 mois, comme l’a expliqué Faustin Yao, spécialiste de la vaccination à l’Unicef Bénin, lors d’une interview avec Bip Radio.

L’introduction du vaccin RTS,S/AS01, selon le Coordonnateur résident du système des Nations Unies, entraînera des investissements dans la formation professionnelle, les infrastructures et les campagnes de sensibilisation. Le Ministre de la Santé du Bénin, Benjamin Hounkpatin, a appelé les professionnels de la santé à persévérer « inlassablement afin que les objectifs de couverture vaccinale soient atteints ». De plus, il a rappelé à la population que la vaccination demeure l’une des stratégies les plus sûres, efficaces et rentables pour lutter contre les maladies.

En Afrique, cette campagne de vaccination concerne initialement 12 pays, dont le Ghana, le Kenya, le Malawi, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Liberia, le Niger, la Sierra Leone et l’Ouganda. Dans les trois premiers pays cités, près de deux millions d’enfants ont déjà été vaccinés avec le vaccin contre le paludisme.