Éthiopie: la rougeole fait 13 morts, plus de 200 cas signalés

Une épidémie de rougeole sévit actuellement dans la région de Hadiya, située en Éthiopie centrale. Les autorités ont annoncé que treize personnes, au moins, ont succombé à la maladie, incitant à la prudence.

Selon les informations médicales, l’épidémie a été officiellement déclarée il y a environ deux mois dans cinq districts de la zone de Hadiya. Le Dr Fabyie Ayele, médecin généraliste à l’hôpital primaire de Shone, a signalé plus de 200 cas confirmés, dont plus de 80 nécessitant des soins intensifs. En effet, le médecin met en avant le fait que le principal facteur contribuant à cette propagation est le manque de vaccination des enfants, une lacune critique dans la lutte contre la maladie. Malgré la saison actuelle de la rougeole, le défaut de vaccination opportune expose la population à un stress significatif.

De plus, le Dr Fabyie a souligné les défis auxquels l’équipe médicale est confrontée, ayant été contrainte de quitter les tentes de soins en raison de leur saturation il y a trois semaines. Cependant, la pression croissante a nécessité leur retour à l’hôpital. Selon certaines sources, l’épidémie aurait pu être contenue si les réponses des districts avaient été plus rapides et coordonnées. Du côté des autorités, un appel à la vigilance a été lancé.