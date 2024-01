Remède de feuilles de basilic au miel pour soulager les calculs rénaux

- Publicité-

Pour prévenir ou dissoudre naturellement les calculs rénaux, l’on peut recourir à certains compléments alimentaires, aliments ou certaines plantes qui ont fait leurs preuves. Découvrez ici une recette facile.

Le basilic contient des composés chimiques qui aident à stabiliser le niveau d’acide urique ce qui rend plus difficile la formation de calculs rénaux. De plus, l’acide acétique présent dans le basilic aide à dissoudre les calculs. Combiné au miel, l’effet est plus rapide.

Ces deux ingrédients sont l’un des remèdes maison naturels contre les calculs rénaux, et la meilleure chose est qu’ils sont facilement disponibles dans votre cuisine.

Écrasez 10 à 15 feuilles de basilic et en extraire le jus. Ajoutez une cuillère à café de miel aux résidus de feuilles et remuez bien jusqu’à ce qu’ils se soient suffisamment mélangés. Prenez le mélange une fois par jour pour de meilleurs résultats.

Quand ne faut-il pas utiliser ce remède ?

Vous ne devez pas utiliser cette recette si vous avez des antécédents de saignement .Cela diminuera la coagulation du sang et cessera d’arrêter le saignement. Ou si vous souffrez d’insuffisance rénale. Une consommation excessive pourrait aggraver le problème.