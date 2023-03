Sony, Amazon et les plus grandes entreprises du divertissement à suivre en 2023

Le virage pris par la majeure partie de la population mondiale vers le tout numérique laisse forcément la part belle à certaines entreprises. Désormais, le divertissement se vit également à la perfection de cette façon, non sans déplaire à plusieurs sociétés. Zoom sur trois d’entre elles qui auront, à n’en pas douter, un programme chargé en 2023.

Sony

En ce qui concerne l’industrie vidéoludique, le constructeur et éditeur japonais n’en démord pas : il reste le numéro un depuis plusieurs années. Avec la récente sortie de la PlayStation 5 ou le développement continu de plusieurs jeux vidéo phares, Sony continue avec sa mainmise sur le marché. Sortie attendue et réussie, la nouvelle édition du mythique jeu God of War a d’ailleurs permis à Sony de commercialiser ce qui fut en 2022, le jeu le plus rentable de l’année.

Les années se suivent et se ressemblent pour Sony

Le constructeur basé à Tokyo ne semble pas inquiet des agissements de son principal rival, Microsoft. Avec le potentiel rachat d’Activision par la société américaine, Sony pourrait craindre le pire pour certaines franchises et c’est bel et bien l’intérêt pour les prochaines semaines. Il sera en effet, intéressant de suivre l’évolution et les développements mis en place par Sony.

Bien que l’acquisition d’Activision par Microsoft ne soit pas encore effective et puisse encore traîner sur de longs mois, Sony a les cartes en main pour garder son fauteuil de leader sur le marché vidéoludique. L’année 2023 promet d’être charnière au Japon, comme ailleurs dans le monde.

PokerStars

En 2023, il apparaît complètement impossible de parler de divertissement et de ne pas mentionner l’idée du poker en ligne. C’est au sein de cette catégorie bien précise qu’interviennent aujourd’hui, les principaux acteurs du divertissement mondial.

Avec la création successive de plusieurs plateformes, le monde du poker fut totalement redynamisé pour ne pas dire révolutionner, lors de son arrivée sur la toile. Cette nouveauté a même permis à beaucoup de casinos traditionnels et au jeu de poker de retrouver ses titres de noblesse alors qu’à la fin des années 2000, la discipline semblait quelque peu s’essouffler sur certains points.

De nos jours, le bilan n’est plus du tout le même, bien au contraire. Jamais le poker n’avait été aussi populaire et grâce à des plateformes phares et connues à travers la terre entière comme celle de PokerStars, chaque joueur est amené vers la découverte ou la passion des différentes variantes du jeu comme le Texas Hold em ou encore l’Omaha, une variante moins connue, mais tout aussi intéressante pour les habitués.

Incontestablement, le poker est aujourd’hui l’une des activités les plus pratiquées sur le web et cela, la société PokerStars n’y est en rien étrangère.

Amazon

On peut avoir tendance à l’oublier, mais Amazon n’est pas qu’un membre des GAFAM pour sa plateforme de vente en ligne. La plupart du temps, on ne devient un mastodonte qu’en élargissant son rayon d’action et c’est ce que la société dirigée par Jeff Bezos tente de faire depuis plusieurs années.

Amazon s’implante partout

Alors que les plateformes de streaming vidéo à la demande n’ont jamais été en aussi bonne posture, Amazon veut avec Prime Video, chasser Netflix et devenir le choix numéro un à ce sujet. En 2023, il sera intéressant de voir l’évolution des abonnements des deux services, mais ce n’est cependant pas le seul pan sur lequel Amazon compte s’appuyer pour étendre sa domination mondiale.

En 2014, la société a racheté Twitch, le fameux réseau social couplé à une plateforme de diffusion pour jeux vidéo et autres activités en ligne. Si historiquement ce site s’est dans un premier temps implanté qu’auprès des joueurs et des plus jeunes générations, son expansion est depuis plusieurs mois, ahurissante.

Twitch touche à tout et voit l’âge moyen de ses utilisateurs continuer de croître. Pour la dixième année à la tête de Twitch, Amazon voudra à n’en pas douter, continuer de gratter des parts de marché pour devenir le leader incontesté du web.