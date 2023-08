Real Madrid: Luka Modric réagit à la retraite sportive de Kevin-Prince Boateng

Le milieu de terrain du Real Madrid, Luka Modric, a rendu un grand hommage à son ancien coéquipier à Tottenham, Kevin-Prince Boateng, qui a annoncé ce vendredi sa retraite du football professionnel après 18 ans de carrière.

Ancien international ghanéen, Kevin-Prince Boateng raccroche les crampons après 18 ans en carrière professionnelle. Dans une vidéo postée ce vendredi sur les réseaux sociaux, le joueur âgé de 36 ans a annoncé sa retraite sportive. La fin de l’aventure pour celui qui aura évolué dans 14 clubs au total tout au long de sa carrière et cinq pays différents : l’Angleterre (Tottenham, Portsmouth), l’Espagne (Las Palmas, FC Barcelone), l’Italie (Genoa, Milan, Sassuolo, Fiorentina, Monza), la Turquie (Besiktas) et l’Allemagne (Hertha, Borussia Dortmund, Schalke 04, Eintracht Francfort).

L’annonce de sa retraite a suscité une vague de réactions au sein de la communauté de football. Plusieurs anciens coéquipiers de l’ex-joueur des Black Stars ont rendu hommage au néo retraité. Partenaire du Ghanéen lors de son passage chez les Spurs, Luka Modric a également réagi à cette fin de parcours du joueur né en Allemagne. Et le milieu de terrain du Real Madrid a adressé ses félicitations au joueur formé au Hertha Berlin. « Félicitations Brate pour une belle carrière ! », a commenté Modric sur le post de Boateng sur Instagram.

En 18 ans en carrière professionnelle, Kevin-Prince Boateng a disputé 520 matchs pour 76 buts et 56 passes décisives. Son palmarès affiche une Carling Cup en 2008, une Série A et une Supercoupe d’Italie en 2011, une Coupe d’Allemagne en 2018 et une Liga en 2019.

