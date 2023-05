Real Madrid: la réaction à chaud d’Ancelotti après l’humiliation à Man City

-Publicité-

Le Real Madrid a été corrigé sur la pelouse de Manchester City (0-4), ce mercredi soir en demi-finale de la Ligue des champions. Après la rencontre, l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti a analysé la performance des siens.

La route s’arrête en demi-finale pour le Real Madrid cette saison en Ligue des champions. Tenant du titre, les Madrilènes ont été corrigés sur la pelouse de Manchester City (0-4) ce mercredi soir, et perdent la double confrontation sur le score cumulé 5-1. Au-delà du résultat, c’est le visage affiché par les joueurs Merengue qui a déçu ce soir. Ces derniers n’ont jamais été à la hauteur, se faisant dépasser dans tous les compartiments du jeu.

Après la rencontre, l’entraîneur du Real Madrid a été invité a expliqué le niveau décevant de ses joueurs. Mais Carlo Ancelotti a refusé de considérer ce match comme un échec. « Il s’est passé que notre rival a mieux joué et a mérité de gagner. Ils ont beaucoup pressé, pris l’avantage, ont bien fait les choses. On a eu du mal à ressortir le ballon. On a pas su revenir, on a essayé mais on n’a pas pu. Je pense que faire le point sur ce qui s’est passé maintenant n’a pas de sens pour moi, c’est une défaite qui fait très mal, mais ça peut arriver, tu arrives en demies et tu te retrouves avec un rival meilleur que toi », a d’abord lancé l’entraîneur à la télévision espagnole, relayé par Footmercato.

Il a ensuite parlé de se relancer la saison prochaine. « Maintenant on doit penser à la saison prochaine, à la prochaine Ligue des Champions, apprendre et essayer d’être meilleur. J’ai félicité Guardiola car ils ont été meilleurs que nous, l’an dernier c’était nous, cette fois c’est eux, tu peux gagner comme tu peux perdre », a-t-il expliqué, avant de confier, sur Canal, ne pas avoir de regrets : « regrets ? Non. Quels regrets ? Ça été une première période difficile. Notre plan pour sortir le ballon n’a pas marché. Ils ont contrôlé en deuxième période ».

Pour finir, Ancelotti a évoqué son avenir: « pas de problème. La saison prochaine, je serai là pour gagner une autre Ligue des Champions ». Malgré la sérénité de l’italien sur son futur, le président du Real Madrid Florentino Perez pourrait avoir d’autres idées pour le club. Plusieurs rumeurs évoquent dernièrement un possible retour de Zinedine Zidane. Affaire à suivre.

