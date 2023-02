PL: Arsenal renverse Aston Villa dans un match incroyable

Arsenal a arraché la victoire à Villa Park ce samedi contre Aston Villa (4-2), dans les dernières minutes d’une folle partie comptant pour la 24e journée de Premier League. Les Gunners repassent provisoirement devant Manchester City.

Dépassé au classement par Manchester City, Arsenal devait s’imposer contre Aston Villa ce samedi après-midi pour reprendre provisoirement son trône de Premier League. Et dans cette rencontre comptant pour la 24è journée du championnat anglais, les Gunners ont été cueillis à froid. Watkins, lancé par un Cash, s’est joué d’un Saliba pour tromper le portier adverse et offrir l’ouverture du score aux Villans (1-0, 5e). Mais les protégés de Mikel Arteta réagissaient dans la foulée. Suite à un mauvais dégagement de Mings, Saka a décoché une superbe reprise de volée pour égaliser (1-1, 16e).

Un début de match explosif qui se poursuivait. A la 31è minute de jeu, Aston Villa reprenait l’avantage dans ce match. Philipp Coutinho était à la conclusion d’une superbe action collective initiée par Boubacar Kamara (2-1, 31e). Le tableau d’affichage n’évoluait plus avant la pause. Au retour des vestiaires, Arsenal décidait de passer l’accélérateur et arrivait à recoller au score une nouvelle fois. Zinchenko d’une jolie frappe à l’entrée de la surface a relancé les siens (2-2, 61e).

Une fin de match incroyable

Après ce but, le match avait du mal à se décanter, et aucune des deux équipes n’arrivait plus à trouver le chemin de filets. Et on se dirigeait tout droit vers un match nul, mais tout a changé brusquement dans les derniers instants du temps additionnel. Jorginho balançait une grosse frappe qui s’est écrasé sur la barre avant de rebondir sur la tête de Martinez et de filer au fond des filets (2-3, 90e+3). Martinelli, lancé par Fabio Vieira, scellait le succès des siens après la montée de Martinez sur le corner de la dernière chance (2-4, 90e+8).

Avec cette victoire, Arsenal reprend provisoirement la première place de Premier League en attendant le déplacement de Manchester City à Nottingham Forest (16h, GMT+1). De son côté, Aston Villa enchaîne une troisième rencontre sans succès.