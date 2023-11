Nigéria: mauvaise nouvelle pour les Super Eagles à moins de 2 mois de la CAN 2023

Le Nigéria sera privé de son attaquant Taiwo Awoniyi pour la CAN 2023, alors que le tournoi africain démarre dans moins de deux mois (13 janvier-11 février 2024) en Côte d’ivoire.

Le Nigeria ne disputera pas la CAN 2023 avec son buteur Taiwo Awoniyi. L’attaquant des Super Eagles est forfait pour cette compétition africaine en raison d’une blessure musculaire. Touché et remplacé à l’heure de jeu lors du nul face au Lesotho (1-1) la semaine dernière, en première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, l’avant-centre de Nottingham Forest a rechuté de sa blessure à l’aine contractée en octobre dernier, a annoncé ce jeudi son club dans un communiqué.

Une rechute qui a conduit le joueur de 26 ans sur le billard et qui devrait l’éloigner des pelouses pendant plusieurs mois. « C’est une mauvaise nouvelle pour Taiwo, qui a dû être opéré et qui sera absent pendant plusieurs mois », a confirmé l’entraineur du Nottingham Forest, Steve Cooper, en conférence de presse ce matin. « Nous allons le soutenir et essayer de le faire revenir aussi vite et aussi bien que possible, mais c’est une situation vraiment malheureuse et un coup dur pour lui », a poursuivi le technicien gallois. « Nous le reverrons certainement cette saison, mais il s’agit d’une opération de l’aine, donc cela prendra un peu de temps », a-t-il conclu.

🚨 Taiwo Awoniyi sera absent 3 à 4 mois à cause d’une opération à l’aine suite à sa blessure pendant la trêve… 🤕



Courage. 💚 pic.twitter.com/uoR3d5kRAR — Naija Football 🇳🇬 (@NaijaFootball_) November 23, 2023

Une mauvaise nouvelle pour le sélectionneur José Péseiro qui ne devrait cependant pas casser la tête pour dégotter un remplaçant à son buteur. L’équipe nigériane regorge en effet d’un pléthore d’avant-centres. On pense notamment à Victor Boniface, Kelechi Iheanacho, Terem Moffi, Ademola Lookman, Umar Sadiq, Gift Orban ou encore de Paul Onuachu. Pour rappel, les Super Eagles sont logés dans le groupe A, avec la Côte d’Ivoire, le pays hôte du tournoi, la Guinée Équatoriale et la Guinée-Bissau.