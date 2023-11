Mondial 2026 (Q): la Guinée évite le piège Ougandais, les Comores écrasent la Centrafrique

-Publicité-

Les Comores ont écrasé la Centrafrique (4-2) ce vendredi à Moroni, à l’occasion de la première journée des éliminatoires du Mondial 2026. Au Maroc, la Guinée a difficilement pris le dessus sur l’Ouganda (2-1).

Entrée en fanfare pour les Comores dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les Cœlacanthes ont dominé la Centrafrique ce vendredi pour leur premier match du groupe I. En réception des Fauves dans un match disputé à Maroni, les Comoriens se sont imposés sur le score de 4-2. Menés en début de rencontre sur un contre son camp de Abdel Hakim Abdellah, les locaux ont égalisé par l’intermédiaire de Kassim M’Dahoma.

Avant de dérouler au retour des vestiaires. Bendjaloud Youssouf, Rafiki Said et Miyziane Maolida vont en effet marquer les deuxième, troisième et quatrième buts comoriens dans cette partie. La réduction du score centrafricaine sur un but contre son camp de Younn Zahary restera anecdotique. Les Comores remportent donc ce duel et prennent provisoirement la tête de ce groupe avant l’entrée en lice notamment du Ghana et du Mali.

La Guinée s’en sort difficilement

Avec un but sur coup-franc pleine lucarne à la 95e minute de son joueur Seydouba Cissé, la Guinée a réussi a prendre le dessus sur l’Ouganda (2-1) pour son premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Surpris par les Cranes qui ont égalisé à la demi-heure de jeu après l’ouverture du score en début de match, signé Aguibou Camara, le Sily National a trainé le score nul jusque dans les dernières minutes du temps additionnel. Avant de finalement arracher les trois points sur un exploit de son milieu de terrain, entré en cours de jeu. La Guinée se déplace le mardi 21 novembre prochain pour aller défier le Botswana qui avait été battu 3-2 par le Mozambique domicile.

Dans les autres affiches du jour, la Libye a disposé de l’Eswatini (1-0) dans le groupe D. Ahmed Ekrawa a inscrit le seul but de la partie à la 53e minute. Un bon résultat des Chevaliers de la Méditerranée qui prennent provisoirement la tête de cette poule, devant notamment le Cap-Vert et l’Angola, qui ont fait match nul (0-0), la veille.

