Man United: la réaction de Erik ten Hag après le titre en League Cup

L’entraîneur de Manchester United Erik ten Hag s’est présenté face à la presse ce dimanche soir, après la victoire en finale de la League Cup contre Newcastle (2-0). Et le technicien néerlandais a assuré que ses poulains n’étaient pas encore rassasiés.

Ce dimanche soir, Manchester United a confirmé son regain de forme. Le club mancunien a en effet remporté la League Cup, en battant en finale Newcastle sur le score de 2-0. C’est le premier titre des Red Devils depuis 6 ans et également le premier sous l’ère Erik ten Hag qui est arrivé au club depuis seulement quelques mois. Principal artisan de cette victoire, le tacticien néerlandais a assuré face aux médias que ce n’était que le début.

« Ce titre démontre qu’on se trouve sur le bon chemin, dans la bonne direction. C’est seulement une coupe, on se trouve encore en février, mais cela montre que nous sommes sur la bonne voie. Cela doit être une motivation pour continuer sur cette lancée. On a le droit d’être heureux pendant 24 heures, mais pas satisfait. Je pense que cela nous inspire beaucoup et que nous avons davantage confiance en nos capacités. Nous n’en sommes qu’au début du processus de retour de Manchester United à sa place, c’est-à-dire gagner des trophées. C’est seulement le premier« , a prévenu l’ancien coach de l’Ajax, relayé par Maxifoot.

Cette saison, Manchester United est encore en lice pour trois autres trophées. En plus de la League Cup déjà remportée, les Red Devils peuvent encore gagner la FA Cup, la Ligue Europa et la Premier League, pour réaliser un quadruplé retentissant.