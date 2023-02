La FFF rend hommage à Noël Le Graët

Dans un communiqué publié ce mardi matin, la Fédération française de football a confirmé le départ de Noël Le Graët de son poste de président. L’instance dirigeante du football français a profité de l’occasion pour rendre hommage à l’homme de 81 ans.

Ce mardi matin, tous les médias français ont annoncé en chœur, la démission de Noël Le Graët de son poste de président de la Fédération, lors du Comité exécutif de la « Fédé ». Une information confirmée par la FFF, via un communiqué, qui a tenu à rendre hommage à son désormais ancien dirigeant.

« La FFF tient à saluer le bilan sportif et économique remarquable de Noël Le Graët. Depuis le 18 juin 2011, date de son élection, les sélections masculines et féminines ont remporté 11 titres et disputé 6 finales de tournois internationaux. Ces excellents résultats s’expliquent notamment par une politique ambitieuse en matière de formation. Sous l’impulsion de Noël Le Graët, la FFF a soutenu et renforcé la préformation (26 pôles Espoirs) et la formation aux côtés des clubs professionnels« , peut-on lire dans la publication.

La FFF a profité de ce communiqué pour sortir du silence quant à l’audit sur les dysfonctionnements au sein de l’instance. En effet, le résultat de cet audit a été sans appel. Les « dérives », « déclarations problématiques » et le « comportement inapproprié vis-à-vis des femmes » font que le dirigeant « ne dispose plus de la légitimité » pour rester le patron du football français, peut-on lire dans le rapport des inspecteurs.

« Concernant l’audit de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR), la FFF remarque que ce rapport ne fait état d’aucune défaillance systémique, ni d’aucun manquement à ses missions régaliennes. La FFF constate néanmoins que ce rapport se base moins sur des faits objectifs que des appréciations qui ont parfois conduit à un dénigrement disproportionné de l’instance. La FFF regrette aussi le défaut de réelle procédure contradictoire et l’absence de prise en compte des nombreuses observations formulées par la Fédération sur les sujets qui la concernent en matière de gouvernance et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, chiffres et exemples à l’appui« , a sèchement lâché la Fédération française sur le sujet.