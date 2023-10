Kevin-Prince Boateng zappe Guardiola et Ancelotti: « C’est le meilleur entraîneur du monde »

L’ancienne star du football ghanéen, Kevin-Prince Boateng, a fait une déclaration audacieuse concernant l’entraîneur de Brighton and Hove, Roberto De Zerbi, en le qualifiant du meilleur coach du monde.

Kevin-Prince Boateng, qui a porté les couleurs de nombreux clubs et travaillé sous la houlette de différents entraîneurs au cours de sa carrière, a tenu à exprimer sa conviction que Roberto De Zerbi surpasse tous les autres. Le footballeur ghanéen, anciennement joueur du Milan AC, a eu l’opportunité de collaborer avec De Zerbi lors de leur passage commun au sein du club italien de Sassuolo lors de la saison 2018-2019.

Dans une interview accordée à Vibes with Five, il n’a pas mâché ses mots : « Il est le meilleur. Il excelle dans les détails et en tant qu’être humain. Partout où il va, il élève le niveau de chaque joueur. J’ai joué sous ses ordres à l’âge de 32 ans, et il m’a fait progresser », a-t-il souligné.

Aujourd’hui retraité, Kevin-Prince Boateng, âgé de 36 ans, a vécu une période prolifique de sa carrière sous la direction du stratège italien. Il estime que la véritable force de De Zerbi réside dans son souci du détail et sa minutie inébranlable. « Il porte une attention incroyable aux détails, convaincu que chaque élément a sa raison d’être. Il place des petits carrés sur le terrain pour indiquer les zones de contrôle du ballon. Quatre carrés symbolisent la diagonale, tandis qu’un numéro huit reste libre, offrant ainsi à chaque joueur six options de passe. C’est tout simplement incroyable », s’est-il exclamé, impressionné par la méthodologie unique de De Zerbi.

Boateng n’a pas manqué de rappeler les succès de Roberto De Zerbi à la tête de Sassuolo. De nombreux joueurs placés sous sa tutelle ont connu une nette amélioration et ont ensuite été transférés vers des clubs de haut niveau. « Lorsqu’il était à Sassuolo, tous les joueurs ont progressé de manière significative. Locatelli a été transféré à la Juventus, Sensi à l’Inter », a-t-il rappelé.

Les éloges de l’ancien international ghanéen à l’égard de l’actuel entraîneur de Brighton and Hove ne sont pas infondés, étant donné les performances impressionnantes du technicien italien à la tête des Seagulls. Le club anglais brille en Premier League, infligeant des défaites à des géants tels que Manchester United, Newcastle et d’autres cadors de la compétition.